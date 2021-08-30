Bakan Varank: "Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor"
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Bakan Varank: "Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor"

Bakan Varank: 'Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama törenlerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyada söz sahibi olabilmenin yolunun savunma sanayiinden geçtiğini ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama törenlerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyada söz sahibi olabilmenin yolunun savunma sanayiinden geçtiğini ifade etti.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu destansı zaferin bağımsızlık söz konusu olduğunda Türk milletinin neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. İstiklal ve istikbal mücadelesinin sona ermediğine dikkat çeken Bakan Varank, "Aziz milletimiz bundan 99 yıl önce iman ile beslenen vatan sevgisinin engel tanımadığını yedi düvele gösterdi. Hiçbir şart ve koşul altında teslim alınamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Ben bu vesileyle Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. O dönem engel ve imkansızlıkları ortadan kaldırmak için kendisi yokluk içindeyken dahi ülkesine destek olan her bir vatandaşımızı buradan saygıyla yad ediyorum" dedi.

Dünyada söz sahibi olabilmenin yolunun savunma sanayiinden geçtiğine değinen Bakan Varank, "Bu bağlamda iktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren savunma sanayiine çok büyük yatırımlar yaptık. Bundan 19 yıl önce yüzde 20'lerle başlayan yerlilik oranlarımız şu anda yüzde 80'lere yaklaştı. Karada Altay tanklarımız, denizde Milgem'lerimizle vatanımızın bekçiliğini yapıyoruz. Anka'lar, TB2'ler ve şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın dün teslimatını gerçekleştirdiği Akıncı'larla gökyüzüne çelikten bir zırh örüyoruz. Bu teknoloji harikası robot uçak, kapasitesi ve görev gücü dolayısıyla ülkemizi İHA liginde ilk 3 ülke arasına sokacak. Ancak maalesef müzmin muhalefet gün gibi parlayan bu durumu bile görmezden gelmeye devam ediyor. Biz 'Dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak' dediğimizde ses dış dünyadan değil, içeriden geliyor. 'Böyle bir şey olamaz' diyorlar. Dar ufuklarıyla dünyadaki büyük değişimleri göremiyorlar. İHA'ların önümüzdeki dönemde göklerdeki ezici rolünü göz ardı ediyorlar" diye konuştu.

Tören sonunda Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Dumlupınar semalarındaki gösterisi nefes kesti. - KÜTAHYA

Bakan Varank: 'Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor'
Bakan Varank: 'Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor'
Bakan Varank: 'Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor'
Bakan Varank: 'Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor'
Bakan Varank: 'Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Varank: "Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor" - Haberler
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