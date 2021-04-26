Bakan Varank, "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğinde konuştu
"Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın video konferans yöntemiyle etkinlikte konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğinde konuştu.
"Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın video konferans yöntemiyle etkinlikte konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğinde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı