Bakan Varank, "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğinde konuştu

"Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın video konferans yöntemiyle etkinlikte konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğinde konuştu.