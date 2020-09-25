Bakan Varank: "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...
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Bakan Varank: "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...

25.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:02

Bakan Varank: "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindeler" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa akan Varank,...

Bakan Varank: "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindeler"

DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa akan Varank, Diyarbakır'da Sanayi Mektebi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Bakan Mustafa Varank, Kobani soruşturmasına ilişkin "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindeler" dedi.

Bakan Varank: 'Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...
Bakan Varank: 'Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...
Bakan Varank: 'Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...
Bakan Varank: 'Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...
Bakan Varank: 'Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...
Bakan Varank: 'Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...
Bakan Varank: 'Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...
Bakan Varank: 'Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...
Bakan Varank: 'Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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