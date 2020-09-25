Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına katılanlar Açılış konuşması Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İmza Töreni'ne katıldı.