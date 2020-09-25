Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
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Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

25.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:32

Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına katılanlar Açılış konuşması Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İmza Töreni'ne katıldı.

Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına katılanlar

Açılış konuşması

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İmza Töreni'ne katıldı. (4)

Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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