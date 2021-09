BAKAN VARANK DİYARBAKIR'DA ARTIK GÜNDEM YATIRIM VE İSTİHDAM

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde 250 milyon TL yatırım maliyetli yem fabrikasının temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Diyarbakır'a ve bölgeye katma değer sağlayacak büyük bir yatırımın temelini atıyoruz.

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde 250 milyon TL yatırım maliyetli yem fabrikasının temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Diyarbakır'a ve bölgeye katma değer sağlayacak büyük bir yatırımın temelini atıyoruz. Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak. Toplam bedeli 250 milyon lirayı bulan bu yatırım tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1000 kişilik ilave istihdam oluşturacağız. Diyarbakır'da artık gündem yatırım ve istihdam' dedi.

Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 250 milyon TL yatırım maliyeti olan yem fabrikasının temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, HDP il binası önünde evlat nöbetindeki anneleri hatırlatarak, 'Yağmur, kar demeden bu kutlu mücadeleyi sürdüren cesur yürekli annelerimizi buradan selamlıyorum. Gençleri zehirli ideolojileri ile türlü baskılarla alıkoyan alçak terör örgütüne ve siyasi uzantılarına hesap soran annelerimizin haklı mücadeleleri tarihe geçti, geçmeye de devam ediyor. Bugüne kadar 30'un üzerinde ailemiz evladına kavuştu. İnşallah bu sayının giderek artığını da göreceğiz. Ancak başka analarının yürekleri yanmasın, bu topraklarda terörün kökü tamamen kazınsın diye mücadelemize devam ediyoruz' dedi.

'HİÇBİR TERÖRİSTİN SAKLANACAK YERİ KALMADI'

Terörle mücadelede çok büyük mesafeler kaydettiklerini belirten Varank, 'Kararlı bir siyasi iradenin öncülüğünde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünlerle donatılan ordumuz hiçbir yer bu canilere, terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor. Şuanda sınırlarımızın içinde veya dışında fark etmez hiçbir teröristin saklanacak bir yeri kalmadı. Yine terör örgütüne katılıma baktığımızda tarihin en alt seviyelerinde katılımın olduğunu görüyoruz. Teröristleri bulundukları yerlerde etkisiz hale getirirken istismar siyasetinin beslendiği zemini de yok ediyoruz. Yıllarca bu bölgelerin geri kalmışlığından beslendikleri için yatırımları kaçıran zihniyete, bölgemizde hayata geçirdiğimiz her bir yeni yatırımla yine tarihin en büyük darbelerini vurmuş oluyoruz. İşte daha temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Diyarbakır'da 520 milyon lira yatırım bedeli olan 28 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdik' diye konuştu.

'BU TESİS ÜRETİM VE DEPOLAMA BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YATIRIMI'

Bölgenin tek ana gündeminin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmasını istediklerini ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi 'Bunun yanında bu kadim topraklar tarihine uygun şekilde uzay ve teknolojiyle anılsın, gençler bilime, astronomiye ilgi duysun istiyoruz. Diyarbakır'a ve bölgeye katma değer sağlayacak büyük bir yatırımın temelini atıyoruz. Matlı Holding bünyesinde Proyem 9'uncu entegre yem üretim kompleksini Diyarbakır 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurmuş oluyor. İnşallah çok kısa zamanda bu tesis bitecek. Bu tesis üretim ve depolama kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak. Toplam bedeli 250 milyon lirayı bulan bu yatırım tamamlandığında yaklaşık doğrudan ve dolaylı olarak 1000 kişilik ilave istihdam oluşturacağız. Tabii biz de bakanlık olarak bu topraklara değer katan başarılı firmalarımızın her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam ediyoruz. Yerli ya da yabancı tüm yatırımcılarımızı gelip bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Diyarbakır ve bölgedeki her bir ilimiz sahip olduğu dinamik nüfusu ve ekonomik potansiyeliyle yatırımcılara büyük imkanlar, büyük fırsatlar sunuyor. Enerjiden tarıma dayalı sanayiye, mobilyadan makine sektörüne, tekstilden ayakkabı üretimine kadar, birçok alanda kazançlı yatırım fırsatları hem Diyarbakırımızda hem de çevredeki illerimizde mevcut. Gelin bu fırsatları beraber değerlendirelim diyoruz. Hem siz hem bölge halkı hem de ülkemiz kazansın, Türkiyemiz kazansın diyoruz. Biz hazırladığımız alt yapılarla sağladığımız desteklerle her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz buradan sanayi kuruluşlarımıza bir çağrıda bulunalım bakın Diyarbakır gerçekten sunduğu imkanlarla yatırımcısına büyük fırsatlar sağlıyor. Gelsinler buradaki imkanları değerlendirsinler. Gelsinler. Diyarbakır'ı tanımak istiyorlarsa organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezsinler ve bu imkanlardan faydalansınlar diyoruz.

'EKONOMİMİZ EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDİYOR'

Covid-19 salgınına rağmen ekonominin imalat sanayi liderliğinde emin adımlarla yoluna devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü

'Tüm dünyada daralmaların yaşandığı 2020 yılını büyümeyle kapatan nadir ülkelerden bir tanesi olduk. 2021 yılında da bu trendi devam ettirerek ilk çeyrekte yüzde 7'lik bir büyümeyi elde ettik. İkinci çeyrekte vitesi daha da yükselterek dün açıklanan rakamlara göre yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme kaydettik. Sanayimiz de yüzde 40,5'luk büyüme ile yine ekonomimizin aslında lokomotifi olduğunu ispatlamış oldu. Ortaya çıkan bu yüksek büyümede elbette bir miktar baz etkisinin olduğunun farkındayız. Tabii ki geçen seneki daralmaların farkında olduğumuz gibi ama bu başarı ikinci çeyrekte üretim, istihdam ve ihracatta gösterdiğimiz yüksek performanslar sonrasında beklediğimiz bir durum. Tabii bunlar gelecek açısından çok umutlu verici ve gerçekten olumlu gelişmeler. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bölgesel gelişmişlik farklılıklarını en aza indirmek için titiz politikalar yürütüyoruz. Bu anlamda Diyarbakır'ın potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla sanayi başta olmak üzere gıda, tarım, lojistik ve turizm konularında ilimize emin olun muazzam kaynaklar aktardık. Merkezi Diyarbakır'da olan Karacadağ Kalkınma Ajansı'mızla 12 yılda 562 projeye 198 milyon lira destek sağladık. Ben özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın bu desteği de yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. 50 milyon liralık bir kaynağı imalat sanayi firmalarımızın hizmetine sunacağız. Kullanacakları kredilerin finansman maliyetlerinin önemli bir kısmını biz bu kaynakla ödemiş olacağız. Diğer taraftan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız yine son 19 yılda Diyarbakır'a 1.6 milyar lira yatırım yaptı. İdaremiz özellikle büyük çaplı enerji ve sulama projeleriyle bölgenin tarım potansiyelini en üst seviyelere çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu kurumlarımızın yanında elbette biz de bakanlık olarak merkezden bölgesel kalkınma programları uyguluyoruz. SOGEP ve cazibe merkezlerini destekleme programlarıyla Diyarbakır'ın 32 projesine 315 milyon lira kaynak aktardı. Tüm bunların yanında Diyarbakırımızı imalat sanayinin parlayan bir yıldızı yapmak üzere gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bizden önce 45 parselinde üretim yapılan sadece bir organize sanayi bölgesi bulunuyordu. Bugün geldiğimiz noktada 174 milyon liralık yatırımla OSB sayısını 3'e, üretim yapılan parsel sayısını ise 262'ye yükselttik. Sanayi altyapısına yaptığımız yatırımlarla Diyarbakır'daki işletmelerimize yatırım, üretim ve ihracatlarını arttıracak önemli destekler de sağladık. KOSGEB aracılığıyla 2003 yılından bu yana 5500'den fazla girişimciye 148 milyon liranın üzerinde finansman desteği verdik. Teşvik sistemimiz kapsamında 2002 yılından bu yana 9 milyar 300 milyon lira yatırım öngörüsü olan 1476 teşvik belgesi düzenledik. Hamdolsun bu desteklerimiz sayesinde gelişen sanayi gerçekten şehrimizde önemli atılımların da yapılmasını sağladı. 2002 yılında Diyarbakır'dan neredeyse hiç ihracat yapılmıyordu ama 2020 yılında pandemiye rağmen Diyarbakırımızdan 250 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Nereden nereye diyoruz. Bu sene Diyarbakır'dan 400 milyon dolar ihracat bekliyoruz. Tabii muhalefet boş laflarla konuşmayı sever ama biz öyle yapmıyoruz. İcraatlarımızla konuşuyoruz. Onlarla huzurunuza gelmeye çalışıyoruz. Diyarbakır gerçekten bizim göz bebeğimiz. Biz bu sene yeni bir program başlattık. Çalışan ve üreten gençler programı. Bu program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Diyarbakır'ın 4 farklı ilçesinde hazır giyim sektörüne yönelik fabrikalar inşa ediyoruz. Yararlanıcı kurumlarla sözleşmeler imzalandı. Fabrikalar için şu anda talepler alınıyor. Allah'ın izniyle bu fabrikalar en geç 12 ay içerisinde tamamlanıp faaliyete geçmiş olacak. Bu tesisler tam kapasiteyle çalışmaya başladığında da 5500 kişiye istihdam sağlayacak. Gerek müjdesini verdiğim fabrikalar, gerekse Proyam firmamızın bu devasa tesisi Diyarbakırımızın kalkınma hedeflerine biraz daha yaklaşmamıza vesile olacak.'

'İŞ ADAMLARIMIZ 254 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALDI'

Vali Münir Karaloğlu da Diyarbakır'da artık gündemin yatırım ve istihdam olduğunu belirterek, şunları kaydetti

'Diyarbakır'da bulunan 4 organize sanayi bölgemizde yerimiz kalmadı. 5'inci genişleme bölgesi ile ilgili dosyamızı hazırlıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda arz edeceğiz. Bu şehirde doğan gençlerimize, yavrularımıza bu şehirde doyma imkanı sağlarsak huzuru kalıcı kılacağız. Bunun anahtarı bu. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a gelişini o gün Diyarbakır'la ilgili bizlere, kabine üyelerimize talimatlarını bir milat olarak da kabul ediyoruz. Geçen sene Diyarbakır iş adamlarımız 254 yatırım teşvik belgesi aldı. Bu teşvik belgesiyle yaklaşık 2 milyar liralık yeni yatırım taahhüt ettiler. Yaklaşık 16 bin de yeni çalışan istihdam taahhüt ettiler. Pandemi diyoruz ama geçen sene Diyarbakır Cumhuriyet tarihinin rekorunu yakaladı. Geçen sene Diyarbakır'da 245 şirket kapandı. Onun yerine 1994 yeni şirket açıldı. 900 esnafımız kepenk kapattı. Bunun yerine 4500 esnafımız yeni kepenk açtı.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı