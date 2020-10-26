Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti

26.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Denizli OSB Teknik Koleji'ne gelişi Bakan Varank'ın projeler hakkında bilgi alması ve incelemesi Bakan Varank'ın öğrencilerle sohbet etmesi Öğrenci ve öğretmenlerle okul önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Denizli OSB Teknik Koleji'ne gelişi

Bakan Varank'ın projeler hakkında bilgi alması ve incelemesi

Bakan Varank'ın öğrencilerle sohbet etmesi

Öğrenci ve öğretmenlerle okul önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret ederek, burada okul öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun atölyelerinde incelemelerde bulunan Varank, yürütülen faaliyet ve projelere ilişkin öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti
Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti
Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti
Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Meral Akşener Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Işın Karaca Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Falcao Tisserand Erol Bulut Yücel İldiz Fatih Terim
Daha Fazla İslam Sabah İzmir Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 16:10:25. #1.14#
title