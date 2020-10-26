Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Denizli OSB Teknik Koleji'ne gelişi Bakan Varank'ın projeler hakkında bilgi alması ve incelemesi Bakan Varank'ın öğrencilerle sohbet etmesi Öğrenci ve öğretmenlerle okul önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı...