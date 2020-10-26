Bakan Varank, Denizli Çardak OSB'de incelemelerde bulundu
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Bakan Varank, Denizli Çardak OSB'de incelemelerde bulundu

26.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:13
Bakan Varank, Denizli Çardak OSB'de incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'de bir takım incelemelerde bulunmak üzere Çardak OSB'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'de bir takım incelemelerde bulunmak üzere Çardak OSB'ni ziyaret etti. Otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan hava filtre fabrikasında incelemelerde bulunarak, firma hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'de ilk olarak Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Hava, yağ, yakıt ve kabin filtreleri üreten bir fabrikada incelemelerde bulundu. GEKA desteği ile filtre sektöründe önemli bir yere sahip olan firma içerisinde üretilen filtreleri inceleyen Bakan Varank, çalışanlar ile sohbet etti. Programın devamında GEKA desteği ile üretilen özel filtreleri inceleyen Bakan Varank, Çardak OSB'de bulunan iş adamları ile bir toplantı düzenlendi.

Programın devamında Bakan Varank, Denizli OSB ziyaretini gerçekleştirecek. Ardından Makine İhtisas OSB ve Mermer Deri OSB Başkanları ile Oda Başkanlarıyla bir araya gelerek toplantı düzenlenecek. - DENİZLİ

Bakan Varank, Denizli Çardak OSB'de incelemelerde bulundu
Bakan Varank, Denizli Çardak OSB'de incelemelerde bulundu
Bakan Varank, Denizli Çardak OSB'de incelemelerde bulundu
Bakan Varank, Denizli Çardak OSB'de incelemelerde bulundu
Bakan Varank, Denizli Çardak OSB'de incelemelerde bulundu
Bakan Varank, Denizli Çardak OSB'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 11:19:26. #1.15#
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