Bakan Varank: "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin."
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Bakan Varank: "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin."

05.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:43
Bakan Varank:

Bakan Varank: "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin.

Bakan Varank: "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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