Bakan Varank: "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin."
05.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:43
Bakan Varank: "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin.
Bakan Varank: "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun