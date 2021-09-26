Bakan Varank, Darıca'daki projeleri inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank, Darıca'daki projeleri inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Varank, Darıca'daki projeleri inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Darıca Belediyesi E- Spor merkezini ziyaret eden Bakan Varank ve Başkan Bıyık, üniversite hazırlık kursiyerleriyle de sohbet etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Darıca'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ağırladı. İlçede devam eden çalışmalar ve projeler hakkında Bakan Varank'a bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, kapıda karşıladığı Bakan Varank'a hediye takdiminde bulunarak kendisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan E-Spor merkezini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, "E-Spor merkezimizi hem teknolojiye, hem de spora ilgi duyan gençlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurduk. Darıca Belediyesi olarak gençleri geleceğe daha iyi hazırlayabilmek için her türlü imkanları seferber ediyoruz" diye konuştu.

"Gençlere inanıyor ve güveniyoruz"

E-Spor merkezi hakkında bilgiler alan Bakan Mustafa Varank, gençlere yönelik çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı tebrik ederek AK Parti'nin her zaman gençleri önemsediğini belirtti. Varank, "Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gençlerin ufkunu açmaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Buradan Teknofest'e geçeceğim. Teknofest bu ülkenin gençlerinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bizler AK Parti olarak bu ülkenin gençlerine inanıyor ve güveniyoruz. Belediyelerimizin de gençlere yönelik projelere ağırlık vermesi çok önemli. Bu açıdan Darıca Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversite hazırlık kursiyerleriyle sohbet ettiler

Darıca Belediyesi tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik verilen ücretsiz üniversite hazırlık kursunda eğitim gören gençleri de ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerle sohbet edip başarılar diledi. Gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Bakan Varank, "Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde, teknolojide ve daha birçok alanda önemli atılımlar ve başarılar yakaladı. Siz geleceğimizin teminatı olan gençler iyi eğitimler alarak ve donanımlı bireyler olarak ileride ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Ülkemizin sizin gibi gençlere ihtiyacı var. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu. Gençler de kendilerini ziyaret eden Bakan Varank ve Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Bakan Varank, Darıca'daki projeleri inceledi

Bakan Varank, Darıca'daki projeleri inceledi

Bakan Varank, Darıca'daki projeleri inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barınamıyoruz' eylemlerine tepki: Hayatınız yalan

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki: Hayatınız yalan
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Hulusi Akar Meral Akşener Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Muslera Fatih Terim Ali Palabıyık Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Varank, Darıca'daki projeleri inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:53:05. #1.11#