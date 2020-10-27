Bakan Varank: "Dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası aylık meclis toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası aylık meclis toplantısına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Varank, "Malumunuz son birkaç gündür finansal piyasalarda oynaklıklar var. Şundan lütfen emin olun, bu dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız" dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası aylık meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Konuşmamın hemen başında, dün Hatay İskenderun'da terörist unsurları etkisiz hale getiren kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Hataylı kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Biliyorsunuz, Amanoslar terör örgütünün üs ve geçiş bölgesi olarak kullandığı bir alandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, emniyet ve istihbarat birimlerimizin yoğun çabasıyla o bölge, teröristler için artık güvenli bir alan olmaktan çıktı. Dün etkisiz hale getirilen terörist artıkları, aslında güvenlik güçlerimizin daha önce başlattığı temizlik harekatının son aşamasıydı. Hem istihbarat hem de güvenlik güçlerimizin dikkatiyle hamdolsun, onlar da imha edildi" ifadelerini kullandı.

"Üretim, tüketim ve dış ticaret gibi ekonominin can damarları derin yaralar aldı"

Korona virüsle birlikte, tüm dünyanın yeni bir düzene alışmaya çalıştığını vurgulayan Bakan Varank, "Üretim, tüketim ve dış ticaret gibi ekonominin can damarları derin yaralar aldı. Tabi böylesine bir dönemde, kamu tarafından izlenen politikalar çok daha fazla önem kazanmış durumda. Bu süreçte ülkeler, uyguladıkları kamu politikalarının etki derecesine göre ya başarılı oldu, ya da sınıfta kaldı. İşte biz, uyguladığımız politikalarla Türkiye'yi pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, oldukça dinamik bir salgın yönetimi gerçekleştiriyoruz. Emekçilerimizin ve işverenlerimizin haklarını gözeten benzersiz adımlar attık. Sosyal destek, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi programlarla, milyonlarca vatandaşımızın hayatına dokunduk. Finansa erişim konusunda kamu bankalarımız büyük kolaylıklar sağladı" şeklinde konuştu.

"İlk 9 ayda 10 bin 802 sanayi işletmesi, sanayi sicil sistemine kaydoldu"

Ülkenin dört bir yanında yeni yatırım yapma talebinin de arttığını vurgulayan Bakan Varank, "Salgına rağmen, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yatırım talebi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla. İlk 9 ayda 10 bin 802 sanayi işletmesi, sanayi sicil sistemine kaydoldu, üretime geçtiğini bakanlık nezdinde tescilledi. Bakın bu rakam geçen seneye göre yüzde 12'lik bir artışa tekabül ediyor. Tabi dış talepteki canlanma da, ihracatımızı olumlu yönde etkiliyor. Eylül ayı ihracatımız 16 milyar doların üzerinde gerçekleşerek, tüm zamanların Eylül ayı ihracat rekorunu kırdı" diye konuştu.

"Sakarya'da yatırım talebi geçen senenin ilk 8 ayına göre 2 buçuk kat artmış"

Sakarya' ne yapıldığını ve nasıl bir performans gösterildiğini incelediğini vurgulayan Bakan Varank, "Sakarya'daki OSB'lerde de, elektrik tüketimi aydan aya artıyor. Hatta Eylül ve Ekim'de, salgın döneminin kayıplarını bertaraf etmişsiniz. Yatırım talebi geçen senenin ilk 8 ayına göre 2 buçuk kat artmış. Bakanlığımız ilk 8 ayda, Sakarya'da 5 milyar liranın üzerinde 64 farklı yatırıma teşvik verdi. Böylece Sakarya, Türkiye'de en fazla yeni yatırım başvurusu yapan altıncı il oldu. Bu sene Sakarya'da 130 yeni sanayi tesisi üretime geçti, yani 2019'a göre yüzde 78'lik bir artış söz konusu. Sakarya'daki OSB'lerde şu an 107 fabrikanın inşaatları sürüyor. Bu fabrikalar tamamlandığında da; hem sanayiye hem de istihdama yeni bir soluk gelecek. Eylül ayı ihracatı da, geçen senenin yüzde 22 üzerinde. Hatta ihracattaki bu artış performansıyla, Türkiye ortalamasının da epey üzerine çıkmış durumdasınız. Sakarya'nın bu performansı gerçekten takdire şayan. Türkiye genelinde de reel sektörde işler iyiye gidiyor diyebiliriz" açıklamalarında bulundu.

"Dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız"

Son günlerde yaşanan finansal dalgalanmaların Türkiye ekonomisinden ve sanayisinden bağımsız gerçekleştiğini belirten Varank, "Ben son 4 günde Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli'de bizzat sahadaydım, sanayicilerimizle bir araya geldim, fabrikaları gezdim. İnanın herkes işini büyütmenin, fabrikalarını genişletmenin derdinde. Ufak tefek sorunlar elbette var, ama üretim tarafında hiç kimseden yapısal bir problem ya da bir memnuniyetsizlik duymadım. Malumunuz son birkaç gündür finansal piyasalarda oynaklıklar var. Şundan lütfen emin olun, bu dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız. Bakınız Türkiye, birden çok cephede aynı anda büyük mücadeleler içerisinde. Bir taraftan vatandaşımızın sağlığını korumanın derdindeyiz. Diğer yandan, ekonomiyi güçlü ve sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada; ülkemizin ve aslında tüm ümmetin, haklarını koruyan çok boyutlu politikalar izliyoruz. Tabiri caizse, yedi düvele karşı bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Varank, 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin, geçen seneye göre yüzde 50 daha fazla olacağını ve sanayiye, teknolojiye, yeniliğe, KOBİ'lere ve bölgesel kalkınmaya, her zamankinden daha fazla kaynak aktarabileceklerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı