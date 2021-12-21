Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz.
Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz.
Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz. Bu yolda ayakları yere basan sağlam politikalar ve araçlar üretmeye devam edeceğiz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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