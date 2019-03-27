Bakan Varank: Cumhur İttifakı'na Oy Verin Avcılar'da Hizmet Dönemini Başlatın

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye oy verilmesi halinde ilçeye hizmet döneminin başlayacağını söyledi.

Bakan Varank, Merkez Camii yanındaki AK Parti standında, Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ile birlikte çiçek dağıttı. Daha sonra araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde yürüyen ve esnafı ziyaret eden Bakan Varank, sohbet ettiği gençlere arkasında şifre bulunan 10 GB internet paketi kartvizitlerini hediye etti. Bakan Mustafa Varank, yanındaki Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy isterken, "31 Mart'ta AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verin Avcılar'da hizmet dönemini başlatın" dedi. Bakan Varank, bu arada vefat eden ilçe esnafı Merkez Camii'nde Ali Yalçın'ın cenaze namazına katıldı. - İstanbul

Kaynak: DHA