Bakan Varank COVİD-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacıları açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Varank COVİD-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacıları açıkladı

Bakan Varank COVİD-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacıları açıkladı
06.05.2020 22:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:42

Bakan Varank COVİD-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacıları açıkladı 300 genç araştırmacıya destek Bakan Varank: "Önünüzde asla engel olmayacak" Küresel salgın Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından...

Bakan Varank COVİD-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacıları açıkladı

300 genç araştırmacıya destek

Bakan Varank: "Önünüzde asla engel olmayacak"

ANKARA - Küresel salgın Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın değerlendirme süreci tamamlandı. Programa yapılan 340 başvurunun 300'ü destek almaya hak kazandı. Değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok" dedi.

Küresel salgın Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın değerlendirme süreci tamamlandı. Programa yapılan 340 başvurunun 300'ü destek almaya hak kazandı. Başvuruların 118'i lisans, 85'i yüksek lisans,70'i doktora öğrencisi ve 27'si doktora sonrası çalışma yapan araştırmacılardan oluştu.

Değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TÜBİTAK tarafından Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak genç araştırmacıları teşvik ve destek amacıyla geçtiğimiz ay STAR programının çağrısı yapılmıştı. Programa başvurular 8 Nisan'da başlayıp 20 Nisan tarihinde sona ermişti. Koronovirüsle mücadeleye yönelik halen kamu kurumları tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerde görev almak isteyen ve bu ilgili projelerin yürütücülerinden kabul almış öğrenci ve araştırmacılar programa yoğun ilgi gösterdi.

209'u kadın araştırmacı

STAR burs programına yapılan başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; STAR programına 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci ve araştırmacı başvurdu. Covid-19 ile mücadeleye yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 118'i lisans, 85'i yüksek lisans, 70'i doktora öğrencisi ve 27'si doktora sonrası olmak üzere 300 araştırmacı destek almaya hak kazandı. 300 STAR bursiyerinin 209'unu kadın araştırmacılar oluşturdu.

6 bin TL'ye kadar burs

Bakanlık açıklamasına göre; Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni nesil dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapılan projelerde görev almak üzere başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alan lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin TL'ye kadar aylık burs verilecek.

"Kayıtsız kalmadık"

Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na yapılan başvuruların değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank, "Güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz ay Covid-19 ile ilgili sanal ortamda bir konferans düzenledik. Aşı ve ilaç geliştirme alanında TÜBİTAK'ın liderlik ettiği araştırmaları bizzat bu işi yürüten kıymetli hocalarımızdan dinledik. Konferans esnasında genç araştırmacılardan, öğrencilerden bu çalışmalara dahil olmak istediklerine ilişkin pek çok mesaj geldi. Elbette bu taleplere kayıtsız kalmadık. Hemen harekete geçerek yeni bir burs programı tasarladık" açıklamasını yaptı.

"Önünüzde asla engel olmayacak"

Araştırmacılara güvendiklerini kaydeden Bakan Varank, "Şunu bir kez daha yürekten ifade etmek istiyorum: Biz tüm araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Varank COVİD-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacıları açıkladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Haber
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Can Bartu Arda Turan Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bakan Varank COVİD-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacıları açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 23:03:27. #1.15#
title