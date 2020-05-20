Bakan Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı
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Bakan Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı

Bakan Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı.

20.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:15

Bakan Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Varank, 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' tanıtım toplantısına katıldı

Kaynak: İHA

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