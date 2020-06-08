Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısında konuştu. Kaynak: İHA