Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı
Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısında konuştu.
08.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:57
Bakan Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısına katıldı
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 Aşı ve İlaç projeleri aylık değerlendirme toplantısında konuştu.
Kaynak: İHA