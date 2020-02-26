26.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:42

Bakan Varank: "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz." - ANKARA

Kaynak: İHA