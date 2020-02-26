Bakan Varank: "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep...
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Bakan Varank: "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep...

Bakan Varank: "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz."

26.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:42
Bakan Varank:

Bakan Varank: "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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