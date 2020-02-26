Bakan Varank: Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin ülkemize kayma durumu var

26.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:36

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs salgını ve bunun oluşturmaya başladığı belirsizlikler var. Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu elbette var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası'nın Şubat Ayı Meclis Toplantısına katıldı. Bakan Varank, bankacılık sektörü dışındaki finansman imkanlarının genişletildiğini belirterek, bu amaçla biri bölgesel kalkınma, diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere iki yeni fonun kurulduğunu ifade etti. Bakan Varank, bu fon ile 750 milyon liralık bir kaynağın, teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktarıldığını belirterek, "Bakınız bu fonlar, sizi bankalarla faiz kavgası yapmaktan kurtaracak, yatırımınıza ortak olacak. Tabii finansman demişken, KOSGEB'in sürekli açık olan iki programına da değinmek istiyorum. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilirsiniz. Bu programla orta-yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Reel sektörde firmalar arasındaki işbirliklerini de teşvik ediyoruz. Eğer KOBİ'ler birbirleriyle ya da büyük işletmelerle ortak pazarlama, ortak üretim, ortak laboratuvar gibi işbirliklerine giderse, 10 milyon liraya kadar bizden destek alabilirler" diye konuştu.

'TEŞVİK TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDIK'Bakan Varank, 2020 yılını yatırım yılı olarak gördüğünü belirterek, yatırım teşvik verilerinin de bunu desteklediğini ifade etti. Varank, 2019 yılı Aralık ve 2020 Ocak aylarında 783 belge düzenlediğinin altını çizerek, "Bu gelişmeler sonucunda da üst üste 2 ay, aylık bazda verdiğimiz belge sayısında teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Firmalarımızın yatırım iştahındaki bu artış memnuniyet verici. Hedefimiz bu artışı kalıcı hale getirmek. Biliyorsunuz son açıklanan sanayi üretimi verisi de oldukça yüksek gelmişti. Şubat ayında hem kapasite kullanım oranları hem de reel kesim güveni arttı. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanma, son çeyrekte daha güçlü bir zemine oturacak. İnşallah 2020 yılında; hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını geride bırakacağız" dedi.Varank, bu sene 10 bin kişiye istihdam imkanı oluşturacak Türkiye genelindeki 7 Organize Sanayi Bölgesi'nin de tamamlanacağını belirterek, "Şereflikoçhisar OSB de bunlardan bir tanesi. Bölgede yer alan 56 sanayi parselinin yüzde 20'si tahsis edilmiş durumda. Kalan yüzde 80 de yatırımcıları bekliyor" diye konuştu.'ULUSAL LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI BAŞLIYOR'Bakan Varank, tersine beyin göçünü teşvik etmek için geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını başlattıklarını hatırlatarak, "Şimdiyse; o dönemde söz verdiğimiz gibi yurt içindeki bilim insanlarımıza yönelik Ulusal Lider Araştırmacılar Programını devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart tarihi itibarıyla başlayacak. Aynı şekilde 'AB Ufuk 2020 Programı' kapsamında, Türkiye'nin Avrupa'ya ödemeyi taahhüt ettiği 80 milyon avroluk katkı payının, sadece ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacağını daha önce müjdelemiştik. Şimdi, Ufuk 2020 Programı'nda başarılı olmuş ancak bütçe kısıtı nedeniyle destek imkanı bulamamış ülkemizdeki bireysel araştırmacılar ve KOBİ'lerimize destek sağlamak için bu 80 milyon euro ile yeni bir program tasarladık" dedi.'TALEP ARTIŞLARINI GÖREBİLİRİZ'Varank, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının piyasalar üzerindeki etkisi ile ilgili şunları söyledi: "Koronavirüs salgını ve bunun oluşturmaya başladığı belirsizlikler de var. Çin çok önemli bir ekonomik oyuncu. Küresel üretimin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiriyor ve tedarik zincirlerinde stratejik bir pozisyonu var. Tedarikte yaşanabilecek herhangi bir darboğaz, küresel dengeleri de ciddi bir biçimde sarsma gücüne sahip. Peki bize etkisi ne olur? Elbette konuşmak için çok erken. Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu elbette var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz. Dolayısıyla sanayicilerimizin iç piyasa kadar, global piyasa dinamiklerini de yakından takip etmesi gerekiyor."

Kaynak: DHA