Bakan Varank: "CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir"
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Bakan Varank: "CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

13.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:01
Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Varank: "CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir"
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