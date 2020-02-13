: Bakan Varank: "CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir"

13.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır."

Kaynak: AA

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