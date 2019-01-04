Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu
Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştuANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
Bakan Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştu
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
Kaynak: İHA