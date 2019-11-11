Bakan Varank: Çevre hassasiyeti de yapay bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz (2)

11.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:57

BAKAN VARANK'TAN SANAYİCİLERİ MÜJDE

Konya Organize Sanayi'nde iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının son başvuru tarihini 15 gün daha uzattıklarını açıkladı. Bakan Varank, "Ön başvurular için son tarihi 22 Kasım olarak açıklamıştık. Ama madem sanayicimiz süre uzatımı istiyor, bize de buna olumlu yanıt vermek düşer. Sizlerin talebi üzere, başvuru süremizi 15 gün daha uzatma kararı aldık" dedi.

Konya'da 'Geleceğe Nefes' etkinliğinde fidan dikim töreninin ardından Konya Organize Sanayi'nde ziyaretlerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada iş insanları ve sanayicilerle istişare toplantısına katıldı. Bakanlığın, Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK ve KOSGEB'in katkılarıyla pilot bir projeye başladığını ifade eden Bakan Varank şöyle konuştu:"Hedefimiz, sanayide elektrik motorlarının değişimiyle ilgili farkındalık oluşturmak, fabrikalarımızı harekete geçirmek. Proje planladığımız gibi ilerlerse, enerji tasarrufu sayesinde firmalarımızın rekabet gücü artacak ve yerli elektrik motorları sektöründe ölçeğimizi artıracağız. Hazır yerlilik demişken, 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mıza da değinmeden olmaz. Programla, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlıyoruz. Bunun için odak sektörleri ve öncelikli ürünleri belirledik. Hem alıcıyı hem de üreticiyi aynı anda teşvik ederek, tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Ön başvurular için son tarihi 22 Kasım olarak açıklamıştık. Ama madem sanayicimiz süre uzatımı istiyor, bize de buna olumlu yanıt vermek düşer. Sizlerin talebi üzere, başvuru süremizi 15 gün daha uzatma kararı aldık. Bu vizyoner programdan ve sunduğu teşviklerden en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz. Makine sektöründen sonra; diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Biz oldukça heyecanlıyız. Siz de bu heyecanın bir parçası olun, tam ekonomik bağımsızlığa giden yolu birlikte inşa edelim."

Kaynak: DHA