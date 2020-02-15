Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay)
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Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Katılımcılardan görüntü İmza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, memleketi Trabzon'da Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı imza törenine katıldı.

15.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:15
Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın gelişi

Katılımcılardan görüntü

İmza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, memleketi 'da Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı imza törenine katıldı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Varank Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı (Detay)
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