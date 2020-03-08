Bakan Varank: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye bugün bu mücadeleyi eğer Suriye'de vermezse, yarın sınırlarımızın içinde çok daha büyük bedeller ödeyerek verecek.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye bugün bu mücadeleyi eğer Suriye'de vermezse, yarın sınırlarımızın içinde çok daha büyük bedeller ödeyerek verecek. Birileri daha iyi anlasın diye söylüyorum; Bodrum'un güvenliği İdlib'den başlar. Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar. O yüzden 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlere aldanmayın" dedi.

Bakan Varank, AK Parti Etimesgut 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, 18 yıldır, 7 bölgede, 81 ilin tamamında siyaset yapabilen, milletin gönlüne girebilen yegane parti olduklarını söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor dönemlerde muhalefet partilerinden milli bir duruş göremediklerini söyleyen Bakan Varank, "Destek olmak bir yana, köstek olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. 'Erdoğan düşsün, AK Parti gitsin de; biz nasılsa bir orta yol buluruz' diyorlar. Türkiye'ye tuzak kuranlarla aynı dili, aynı argümanları kullanıyorlar. Dışarıdan yapamadıklarını anlayınca, bu sefer içeriden başka operasyonlar başlatıyorlar" dedi.

'YAZIKLAR OLSUN'Bakan Varank, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Mehmetçiği terör destekçisi olarak suçladığını öne sürerek, şöyle konuştu: "Rusya ve Esed Suriye'de terör örgütlerine karşı mücadele ettiği için bizi de vuruyorlar' dedi. Sen Lazkiye'nin mi belediye başkanısın? Çanakkalenin mi? Şu hadsizliğe, şu alçaklığa bakar mısınız? Bizim orada canımız yanmış, evlatlarımız şehit düşmüş, gazilerimiz olmuş ama bu utanmaz çıkacak diyecek ki, 'Türk askeri teröristlerle birlikteydi'. Genel başkanı çıkacak diyecek ki, 'Bizim orada ne işimiz var' Sonra da ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı olan AK Parti, Tayyip Erdoğan olacak öyle mi? Yazıklar olsun."'BU MÜCADELE VERİLMEZSE BÜYÜK BEDELLER ÖDENİR'Cumhuriyet tarihinin en büyük mücadelelerinden birinin, 'Suriye'de ne işimiz var?' denilerek küçültmeye çalışıldığını belirten Bakan Varank, "Türkiye bugün bu mücadeleyi eğer Suriye'de vermezse, yarın sınırlarımızın içinde çok daha büyük bedeller ödeyerek verecek. Birileri daha iyi anlasın diye söylüyorum; Bodrum'un güvenliği İdlib'den başlar. Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar. O yüzden 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlere aldanmayın. Biz sahada Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.'TÜRKİYE TEKNOLOJİDE ÜSTÜN KABİLİYETLERE SAHİP'Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Türkiye'nin caydırıcılığını ve SİHA'ların sahada neler yapabildiğini tüm dünyanın izlediği kaydeden Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Ancak şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin kabiliyetleri bunun çok daha üstündedir. İnsansız hava araçlarından akıllı mühimmatlara, elektronik harp teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye üstün kabiliyetlere sahip. Bunları daha da geliştirmeye devam ediyor. Tabi bu ürünlerin geliştirilmesinden daha da önemli olan, bunların eşgüdüm içerisinde silahlı kuvvetlerimizin harekatlarında etkin şekilde kullanılabilmesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği pratiklik ve koordinasyon kabiliyetlerinin etkisiyle Bahar Kalkanı Harekatında alanda sonuç odaklı topyekün bir gayret gösterdik. Bundan sonra da bu eş güdümü çok daha güçlü hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA