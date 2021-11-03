Bakan Varank: "Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz.
AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Bakan Varank: "Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz.
Bakan Varank: "Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek."
AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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