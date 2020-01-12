Bakan Varank: Bu dönemde yatırım yapan kazanır

12.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:34

Sanayi Bakanı Varank, geçen senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin bu sene güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır" dedi.