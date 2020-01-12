Bakan Varank: Bu dönemde yatırım yapan kazanır
Sanayi Bakanı Varank, geçen senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin bu sene güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır" dedi.
12.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:34
Sanayi Bakanı Varank, geçen senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin bu sene güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır" dedi.
Kaynak: Dunya.com