Bakan Varank, BTSO Müşterek Komiteler Toplantısı'nda konuştu
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Bakan Varank, BTSO Müşterek Komiteler Toplantısı'nda konuştu

Bakan Varank, BTSO Müşterek Komiteler Toplantısı'nda konuştu "Son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz" "Yeni normalde tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirlememiz gerekiyor.

21.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:16

Bakan Varank, BTSO Müşterek Komiteler Toplantısı'nda konuştu

"Son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz"

"Yeni normalde tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirlememiz gerekiyor. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şe-kilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephe-sinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık"

"Kurallara uyulması durumunda salgının üretime etkisi azalarak yok olacak. Pan-demiye karşı dayanıklılığınız artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte Ko-vid-19 sonrası dönemde rakiplerinizin önüne geçebileceksiniz"

"Firmaların yalın eğitim ve dijital dönüşüm eğitimleri başarıyla devam ediyor. Model fabrikanın Bursa sınırlarını aşarak Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Tarsus, Ardahan, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir'den de ziyaretçileri olduğunu biliyorum. Bu durum sanayideki farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz. OSB'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs başından itibaren artmaya başladı.Temmuz-Ağustos'ta inşallah ilk yatırımlar başlayacak" dedi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek Komiteler Toplantısı, Bakan Varank'ın da katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 nedeniyle küresel ekonomide arz ve talep şoklarının yaşandığını hatırlatarak sürecin yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirtti. Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelede başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Varank, ekonomik sürdürülebilirlik dikkate alınarak uygulanan tedbirleri anlattı. Salgın döneminde Türk sanayisinin üretim kabiliyeti ve değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdiğini ifade ederek, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarıyla tanı kiti ve tanı sistemleri alanında projelerin devam ettiğini bildirdi.

Salgının seyrinin değişmesiyle normalleşme adımlarının atıldığını ifade eden Varank, "Yeni normalde tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirlememiz gerekiyor. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık." diye konuştu.

Son iki haftada reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alındığını ifade eden Varank, organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketiminin mayıs başından itibaren artmaya başladığı bildirdi.

Bakan Varank, BTSO Müşterek Komiteler Toplantısı'nda konuştu

Kaynak: İHA

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