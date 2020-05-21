Bakan Varank, BTSO Müşterek Komiteler Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
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Bakan Varank, BTSO Müşterek Komiteler Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen "yeni normal"de önlemlerin yaşam tarzı olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde...

Bakan Varank, BTSO Müşterek Komiteler Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
21.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen "yeni normal"de önlemlerin yaşam tarzı olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler Toplantısı, Bakan Varank'ın da katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle küresel ekonomide arz ve talep şoklarının yaşandığını anımsatarak, sürecin yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Varank, ekonomik sürdürülebilirlik dikkate alınarak uygulanan tedbirleri anlattı.

Varank, salgın döneminde Türk sanayisinin üretim kabiliyeti ve değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdiğini ifade ederek, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarıyla tanı kiti ve tanı sistemleri alanında projelerin devam ettiğini bildirdi.

Gelinen noktada, salgının seyrinin değişmesiyle normalleşme adımlarının atıldığına işaret eden Varank, "Yeni normalde tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirlememiz gerekiyor. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık." diye konuştu.

Varank, son iki haftada reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alındığını ifade ederek, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketiminin mayıs başından itibaren artmaya başladığı bilgisini verdi.

Bursa'daki verileri de dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Varank, Demirtaş, Bursa, İnegöl, Nilüfer, Kestel ve Hasanağa OSB'lerinde, mayısın ilk iki haftasında elektrik tüketiminin bir önceki ayın aynı dönemine göre ortalamada yüzde 32 arttığını bildirdi.

Varank, TEKNOSAB OSB'nin altyapı çalışmalarında birinci ve ikinci kısmın yüzde 90'ının tamamlandığını ve temmuz-ağustos döneminde burada ilk yatırımların başlayacağını söyledi.

"Reel sektör çalışmaya istekli"

Ülke genelinde otomotiv ana fabrikalarının tümünün çalıştığını ve tekstilde tekrar üretime geçen firmaların bulunduğunu belirten Varank, sektör temsilcileri ve OSB yönetimlerinin çalışma isteğinin görüldüğünü dile getirdi.

Varank, içinde yaşanılan dönemin kodlarının güvenli üretim, ticaret ve turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekilleneceğini ifade ederek, bu kapsamda sağlıklı üretim kurallarının belirlendiğini hatırlattı.

Getirilen tedbirlerin sanayi işletmelerinde çalışanların sağlığını gözettiğini vurgulayan Varank, tedbirlerin düşük maliyetle işletmelerin rekabet gücüne güç katacağını kaydetti.

Varank, dünyada standartların oluşmadığı bu alanda Türkiye olarak öncü olmak istediklerine dikkati çekerek, firmalara bu kurallara uyarak güvenli üretim belgelerini almaları çağrısında bulundu. Bakan Varank, "Kurallara uyulması durumunda salgının üretime olan etkisi azalarak yok olacak. Pandemiye karşı dayanıklılığınız artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte Kovid-19 sonrası dönemde rakiplerinizin önüne geçebileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni normal"e geçişte küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğine işaret eden Varank, dünya ekonomisinde yeni üretim merkezlerinin oluşmaya başlayacağını ve bu noktada Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat bulunduğunu, Bursa'nın da sahip olduğu avantajlarla pek çok yabancı yatırımcının hedefi haline de gelebileceğini anlattı.

Varank, sanayicilerin bu duruma karşı atik olmaları ve uluslararası iş birliği imkanlarını zorlamaları gerektiğini belirterek, "Sektörünüzde faaliyet gösteren uluslararası firmalarla irtibat kurun, ortak iş yapmanın yollarını araştırın. Tedarikte sahip olduğunuz kapasiteyi böyle iş birlikleriyle katma değerli alanlara taşıyın." diye konuştu.

"Temmuzda yeni çağrıya çıkılacak"

Geçen yıl uygulanmaya başlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda gelecek ay makine sektöründe çıkılan çağrının sonuçlarını açıklayacaklarını bildiren Varank, temmuzda da yeni çağrıların açılacağı bilgisini verdi.

Varank, programla üretimde yeni yöntemler deneyip yurt içi kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmanın amaçladığını belirterek, çağrıların yakından takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bursa'daki "model fabrika"ya da değinen Varank, "Firmaların yalın eğitim ve dijital dönüşüm eğitimleri başarıyla devam ediyor. Model fabrikanın Bursa sınırlarını aşarak Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Tarsus, Ardahan, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir'den de ziyaretçileri olduğunu biliyorum. Bu durum sanayideki farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici." ifadelerini kullandı.

Varank, geçen hafta açıklanan KOSGEB'in yeni destek mekanizmasının önemine de işaret ederek, model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lerin eğitim giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını karşılayacaklarını hatırlattı. Varank, şunları kaydetti:

"Model fabrikalarda alacağınız eğitimler size verimlilik ve rekabet artışı olarak dönecek. Ankara'da model fabrikalarda eğitim almış ve işletmelerini dönüştüren şirketlerin yüzde 100-150'lilere varan verimlilik oranlarından bahsetmeleri beni memnun etti. Bu çalışmamızın Türk sanayisinin dönüşümünde oldukça etkili olacağına inanıyoruz."

Varank, Türkiye'nin yerli üretim üssü Bursa'nın sanayisine gelecek dönemde çok daha fazla iş düşeceğini belirterek, Bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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