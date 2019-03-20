Bakan Varank: "Bizim Gönderdiğimiz Paraları Kandil'e Peşkeş Çektiler"

Tunceli'de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Maalesef istismar, ideolojik siyaseti yapanlar yıllarca bu şehrin vergilerini, bizim gönderdiğimiz paraları Kandil'e ve başka yerlere peşkeş çektiler. Ama biz buna daha fazla müsaade edemeyiz dedik, gereğini yaptık" dedi.

Tunceli temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamalarda bulundu. Kentte kayyum tarafından yapılan çalışmaların başarısına değinen Bakan Varank, "Kayyum Belediyeciliğiyle 18 ayda bu şehrin ne hale geldiğinin, hizmetlerinin nasıl arttığının sizler en yakın şahitlerisiniz. Burası adeta bir kasaba görümünde bir şehirdi. Maalesef belediyecilik anlamında hiçbir hizmeti alamıyordu. Bugün geldiğimizde şehircilik anlamında ışıklandırmalarıyla, parklarıyla, yeni yapılan hizmetleriyle gerçekten içinize sinen ve ferahlatan tablo ile karşı karşıyayız. Tabi bunu şehirdeki uyumla yakaladık"diye konuştu.

"Gereğini yaptık"

Varank, "Maalesef istismar, ideolojik siyaseti yapanlar yıllarca bu şehrin vergilerini bizim gönderdiğimiz paraları Kandil'e ve başka yerlere peşkeş çektiler. Ama biz buna daha fazla müsaade edemeyiz dedik. Gereğini yaptık. şimdi valilik, kayyum, güvenlik güçleri ve yerel yönetimi ile tam bir uyum yakalayarak nasıl başarılı icraatlar yaptığımızı herkese gösterdik. Ben eminim AK Parti'ye oy vermeyen Tunceliler de bu yapılan hizmetleri memnuniyetle karşılıyorlardır. Üzerime düşen bizim onlara gerçekten tevazu samimiyet ve gayretle onların kapılarını çalmamız, onların gönüllerine dokunmamız ve onlara bu hizmetleri anlatmamızdır. Emin olun tevazu, samimiyet ve gönüllere dokunarak ikna edilemeyecek kişi sayısı çok azdır. İnşallah buradaki tüm kardeşlerimin ve teşkilatımın seçime kadar katlayarak gayret göstermelerini istiyorum. Yakaladığımız hava ile birlikte inşallah bu sefer Tunceli'yi AK parti belediyeciliği ile gönül belediyeciliği ile tanıştırmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ufak bir zayıflama emaresine Erdoğan'a nasıl zarar verebiliriz diye çıkacaklar"

Bazılarının 'Beka' mücadelesi nedir diye sorduğuna değinen Varank, "Son 6 senede hangi kumpaslara ve tuzaklarla mücadele ettiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. 15 Temmuz'da doğrudan bir darbe girişimi ile mücadele etmek zorunda kaydık. Orada darbe girişiminin üstesinden gelmek zorunda kaldık. 6-7 Ekim olayları ile şehirlerimizi kan gölüne çevirmek isteyenlerle mücadele etmek zorunda kaldık. Benim hafızamdan silinmeyen bir görüntü var. Biz maalesef Tunceli'de canlı yayında şehrin ortasında nasıl terör saldırı düzenlendiğini batıda, Ankara'da izledik. Emin olun en ufak bir zayıflama emaresine yine bu tuzakları harekete geçirmek isteyenler yine Türkiye'nin bu kalkınma hamlesini, muhasır medeniyetler seviyesine geçme hamlesini durdurmak isteyenler ellerini ovuşturarak, piyasaya çıkacaklar. Bu ülkeye nasıl zarar verebiliriz, bir arada tutan ülkenin kalkınma mücadelesinin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl zarar verebiliriz diye piyasaya çıkacaklar. Onun için biz yerelde belediyecilik anlamında hizmet istiyoruz, şehirlerimizi en iyi yönetecek yöneticiyi seçmek istiyoruz, çocuklarımıza güzel şehirler bırakmak istiyoruz, ama sandığa giderken sadece bunu düşünerek gitmeyeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'nin muhasır medeniyetler seviyesinin ötesinde geçme yolculuğunda mücadelesinde verdiğimiz her oyun anlamını düşünerek sandığa gideceğiz. Bizler sizlere güveniyoruz. Burada çok güzel hava gördüm. Tunceli bu sefer sandıktan zaferi çıkaracak" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA