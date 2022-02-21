Bakan Varank: Birçok Avrupa ülkesi Türkiye'den İHA alabilmek için sıraya girdi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, insansız hava araçlarıyla dünyanın gündeminde Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Şu anda birçok Avrupa ülkesi de dahil ülkeler Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumda" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Niğde'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde Valiliği'ni ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı. Varank, daha sonra Niğde Belediyesi ziyaretinde bulundu, Başkan Emrah Özdemir'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaretlerinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi açılış törenine katılan Varank, son ziyaretinden bu yana Niğde'deki olumlu gelişmelerin çok net bir şekilde fark edildiğini kaydetti. Bakan Varank, Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanarak geldiği kentte, 325 kilometrelik yolun rahatlığına değinerek, her yönüyle dünya standartlarında olan bu eserin Niğde'ye yakıştığını belirtti. Bir yandan milleti en güzel hizmetlerle buluştururken, bir yandan da kapsamlı bölgesel kalkınma politikalarıyla illerin geleceğinin şekillendirildiğine dikkati çeken Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresiyle birlikte Niğde'nin kalkınmasına hizmet edecek projeleri desteklemek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Varank, konuşmaların ardından Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi'nin açılışını yaptı ve incelemelerde bulundu. Öte yandan, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuncay Yamaner, 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kara kalem portresini Bakan Varank'a hediye etti.