Bakan Varank: Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi oldu
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Bakan Varank: Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi oldu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için Bilişim Vadisi bir cazibe merkezi olmaya başladı.

Bakan Varank: Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi oldu
02.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:36

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için  Bilişim Vadisi bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından 2019 sonunda tanıtımı yapılan, temmuz ayı içinde Bursa Gemlik'te fabrikasının temeli atılan ilk yerli ve milli otomobil, merkezinin bulunduğu Bilişim Vadisi'ni de hareketlendirdi. Vadinin bulunduğu Kocaeli ile fabrikanın yer aldığı Bursa bölgesinde elektrikli ve otonom araçlar ile ilgili bir ekosistem oluşmaya başladı. TOGG'un paydaşlarından olan veya üretim süreçlerinde yer almak isteyen uluslararası teknoloji firmaları, Bilişim Vadisi'ne gelerek teker teker ofislerini açmaya başladı.

Bakan Varank, Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli için 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobiliteyi hayata geçirerek ülkemizdeki tedarik sanayisinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız" dedi.'FİRMA SAYISI 112'YE ÇIKTI'Türkiye'nin Otomobili'nin teknoloji üssünün Bilişim Vadisi'nde olduğunu hatırlatan Bakan Varank, "Ön gösterim araçlarını tanıttığımız aralık ayından bu yana vadiye olan firma başvurularında yüzde 50'lik bir artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79'dan 112'ye çıktı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv Endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı" açıklamasında bulundu. '100 MİLYON LİRALIK FON KURULACAK'Bakan Varank, Bilişim Vadisi'ni, teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istediklerini kaydederek, "Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz" dedi. 

Öte yandan uluslararası bir mühendislik firması olan EDAG, araç üreticilerinin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş otomotiv tedarikçileri için mühendislik hizmetleri sunuyor. Şirket, dünyanın önde gelen otomotiv merkezlerinde yaklaşık 60 ofisten oluşan küresel bir ağa sahip. Global otomotiv sektöründe önemli aktörlerden biri olan FEV de motor, aktarma organları ve araç mühendisliği üzerine çalışmalar yürütüyor. Tasarım, simülasyon, yazılım, kalibrasyon, elektrikli ve akıllı araç sistemleri ile eğitim alanında ileri mühendislik hizmetleri veriyor.


Kaynak: DHA

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