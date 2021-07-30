Bakan Varank, Bilecik'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Varank, Bilecik'e geldi

Bakan Varank, Bilecik'e geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi.

Bakan Varank, ilk olarak Bilecik Osmaneli ilçesindeki İçmeler Sosyal Tesisleri'ne geldi. Bakan Varank'ı burada Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer karşıladı. Bakan Varank burada kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Varank buradan Kalkınma Ajansı Açılış Töreni'ne katılarak, Bilecik kent merkezine gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Fatih Terim Alper Yılmaz Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Varank, Bilecik'e geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:28:47. #1.14#

title