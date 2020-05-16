Bakan Varank: Beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik
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Bakan Varank: Beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2012'den bu yana beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık.

Bakan Varank: Beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik
16.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:21

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2012'den bu yana beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık. Beyaz eşyada sahip olduğumuz küresel üstünlüğü, pazar payımızı kaybetmemek çok önemli" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Varank, 'Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na video konferans ile katıldı. Bakan Varank, salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımlarının olmadığının altını çizdi. Varank, ilk günden itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerinde ve zamanında adımlar attıklarını belirterek, "Beyaz eşya, Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden bir tanesi. Üretim hacminiz, cironuz, katma değere ve ihracata katkınızla ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynuyorsunuz. Mükemmele yakın işleyen tedarik zincirleriniz sayesinde; Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci üretim üssüyüz. Ar-Ge'ye verdiğiniz önem, patent sayılarında da kendini gösteriyor. Türkiye'de en fazla patent sayısına sahip sektör beyaz eşya sektörü" dedi.

'NORMALLEŞMEYE GEÇİŞLE İLGİLİ OLUMLU SİNYALLER ALIYORUZ'Salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımlarının olmadığını ifade eden Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: "Finansa erişim alanında, kamu bankalarımız sektör ayrımı olmaksızın işe devam kredileri açtı ve finansman destekleriyle esnafımızın yanında durdu. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Otomotiv ve tekstil sektörlerinden, normalleşmeye geçişle ilgili olumlu sinyaller alıyoruz. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor."'ALIŞILMIŞIN DIŞINDA DAVRANMAK GEREKİYOR'Yeni normale en iyi şekilde hazırlanmak gerektiğini söyleyen Varank, "Bu noktada alınması gereken önlemlerde size yol göstermesi için bir kılavuz hazırladık. Türk Standartları Enstitüsü'nün(TSE) hazırladığı bu rehber dokümana ilişkin son olarak Bilim Kurulu'nun raporunu bekliyoruz. Kılavuzda; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili yapılması gereken her şeye yer verdik. Kılavuzu baz alarak, bir kontrol listesi de oluşturduk. Bu listeden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacağız. Herhangi bir kuruluş bize başvurup, belge almak istiyorum, işletmemi tescil etmek istiyorum derse, yerinde denetimler sonrasında uygun olanları TSE'den belgelendireceğiz. Temiz üretimin, enfeksiyona karşı tedbirlerin dünya ticaretinde çok önemli bir hale geleceğini biliyoruz. Attığımız bu adımla yeni döneme şimdiden hazırlığımızı yapmış oluyoruz. Üretimde dışarıya bağımlılık azaldıkça, dış şoklara karşı daha dirençli oluyorsunuz. Yerli yoğun bakım solunum cihazıyla da gördük ki, isteyince ülke olarak her şeyi başarabiliriz. Sadece zor zamanlarda değil, hayatın normal akışında da alışılmışın dışında davranmak, kalıpları kırmak, icat çıkarmak gerekiyor" şeklinde konuştu.'12 MİLYARLIK YATIRIMI TEŞVİK ETTİK'Varank, beyaz eşya sektörünün, teşvik sistemlerinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2012'den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık. Beyaz eşyada sahip olduğumuz küresel üstünlüğü, pazar payımızı kaybetmemek çok önemli. Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girecek Eko Tasarım ve Enerji Etiketi regülasyonunda, mevzuat uyumu çalışmalarında son aşamaya geldik. AB mevzuatı ile eş zamanlı olarak, biz de kendi mevzuatımızı uygulamayı hedefliyoruz. Bu konuda Kalkınma Planı'nda yer alan ilave yatırım ihtiyacı ve yatırım teşvikleri hususunu çalışmaya başladık. Brexit sürecini de yakından takip ediyoruz. Beyaz eşya sektörünün Birleşik Krallık pazarında negatif etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığı'mızla eşgüdüm içindeyiz. Sektörün Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine dahil edilmesini istiyoruz. Başarının anahtarı, sizlerin teknolojik değişime ayak uydurma kabiliyetinizle doğrudan ilişkili. Akıllı, bağlantılı ve etkileşimli ürünlerde standartları koyabiliyor olmamız gerek. Biliyorsunuz Türk Standartları Enstitüsü'nün ayna komiteleri var. Beyaz eşya sektörü bu komitelere hem güvenlik hem de performans yönüyle katılıyor."


Kaynak: DHA

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