Bakan Varank: Batı İllerinde de PKK'yı Belediyelere Sokmak İstiyorlar

DİYARBAKIR'da düzenlenen 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet'in aday çıkardığı yerde HDP'nin bunları desteklediğini, hatta meclis üyeliklerine yazıldıklarını görüyoruz. Bu çok ama çok büyük bir tehlikedir. Bu 'zillet ittifakı'nın sonucunda, zamanında Diyarbakır'da ve bölgede yaptıkları gibi batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar" dedi.

Kayapınar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kadim Akademi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ortaklığıyla Cegerxwin Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu' düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Hasan Basri Güzeoğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat ile Cezayir, Fransa, Hindistan, Irak, İspanya, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'den 80'i aşkın bilim insanın katılımıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumda geçen yıl vefat eden İslam tarihi, bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapan akademisyen Prof. Dr. Fuat Sezgin anlatılacak.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bakan Varank, sözlerine Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anarak başladı. Bakan Varank, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) bu yıldan itibaren 'Fuat Sezgin Ödülleri' vereceğini ifade ederek, "30 Haziran 2018'de ahirete irtihal eden Profesör Doktor Fuat Sezgin Hocamız, ülkemizin yetiştirdiği en başarılı ve çalışkan ilim insanlarından biriydi. Yüreği memleket sevdasıyla çarpan Saygıdeğer Hocamız, kendisini medeniyetimizin ilmi birikimini gün yüzüne çıkarmaya adamıştı. Nesiller boyunca adından söz ettirecek Fuat Sezgin Hocamızın hatırasını yaşatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu amaçla bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki çalışmalara büyük önem ve destek veren Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edildi. Dolayısıyla bu sempozyum, yılın ilk etkinliği olması hasebiyle özel bir öneme sahip. Sene boyunca düzenlenecek bu gibi etkinlikler, Hocamızın ömrünü adadığı İslam kültür ve medeniyet hazinesinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak, özellikle de genç kuşaklara onun çalışma azmini ve şevkini aşılayacak. Hocamızın aziz hatırasını yaşatmak adına yıl boyunca TÜBA, TÜBİTAK, üniversitelerimiz ve diğer paydaşlarla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. TÜBA bu yıldan itibaren 'Fuat Sezgin Ödülleri' vermeye başlıyor. TÜBİTAK, Hocamızın çalışma alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla proje çağrısına çıkacak. Bakanlık olarak, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla Fuat Sezgin Hocamızın mirasına en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Amacımız Türkiye genelinde farkındalığı artırmak" diye konuştu.

'DİYARBAKIR'I HAK ETTİĞİ GÜZELLİKLERE KAVUŞTURUYORUZ'

Diyarbakır'ın tarihiyle, kültürüyle, çıkardığı nice değerli isimlerle medeniyetin kurucu şehirlerinden biri olduğunu anlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Mekke ve Medine'den sonra en çok Sahabe-i Kiram'ın olduğu bu şehir, İslami ilimlerin en önemli merkezlerinden biridir. Örneğin kelam ilminin en büyük otoritelerinden olan Seyfüddin Amidi Diyarbakır'da yetişmiş, nice İslam beldelerinde öğretisini geliştirmiştir. Diğer yandan El-Cezeri tarafından sibernetiğin ilk adımlarının atıldığı ve ilk robotun yapılıp çalıştırıldığı yer de Diyarbakır'dır. Ulu Camii'nin avlusundaki güneş saatinin de El-Cezeri tarafından yapıldığı söylenir. Diyarbakır böyle bir ilim ve medeniyet mirasının sahibidir. Ama maalesef Diyarbakır yıllar boyu, bu medeniyetten nasibini alamamış çevrelerin istismarına uğradı. Seyfüddin Amidi, El Cezeri, Ahmed Arif, Sezai Karakoç, Cahit Sıtkı, Ali Emiri Efendi ve Celal Güzelses gibi nice büyük isimle anılması gereken Diyarbakır'ı maalesef uyuşturucu ticaretiyle, terörle anılır hale getirdiler. Bunlar sadece bugünümüze değil, geçmişimize de ihanet ettiler. Milletin verdiği yetkiyi, terör örgütüne peşkeş çektiler. Belediye imkanlarıyla, Diyarbakır'ı, binlerce yıllık Sur'u talan ettiler. Bizim bunları unutmamız, affetmemiz mümkün değil. Şimdi sorumluları tepeden aşağı yargı önünde hesap veriyorlar. Bu hesabı tarih önünde ve hak divanda verecekler. Biz bunların yakıp yıktıkları güzel Sur'u yeniden ihya ettik, ediyoruz. Diyarbakır'ı hak ettiği güzelliklere kavuşturuyoruz."

'PKK'YI BELEDİYELERE SOKMAK İSTİYORLAR'

Konuşmasında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bakan Varank, "Ama bir tehlikeyi de yeri gelmişken, Diyarbakır'dan paylaşmak istiyorum. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Ülkemizin hem doğusunda hem batısında çok kirli bir 'al ver' tezgahı kuruluyor. FETÖ'nün cesaretlendirdiği CHP, İYİ Parti, Saadet üçlüsüne sözde resmi olmasa da HDP de eklendi. Karşımızda tam bir 'zillet ittifakı' var. CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet'in aday çıkardığı yerde HDP'nin bunları desteklediğini, hatta meclis üyeliklerine yazıldıklarını görüyoruz. Bu çok ama çok büyük bir tehlikedir. Bu 'zillet ittifakı'nın sonucunda zamanında Diyarbakır'da ve bölgede yaptıkları gibi batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar. Biz bu tezgahı görüyoruz ama milletimizin desteğiyle bu tezgahı da inşallah bozacağız" ifadelerini kullandı.

'BİZ İSLAM TASAVVURUNUN MİRASÇILARIYIZ'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise insanlığın, 21'inci yüzyılda çok zorlu bir sınamadan geçtiğini kaydederek, "Sadece İslam medeniyetinin varisi olan topraklar değil, bütün yerküre zulüm, adaletsizlik, bir tahakküm ve zorbalıkla, merhametsizlikle karşı karşıya. Her zamanda daha fazla İslam medeniyet tasavvuruna ihtiyaç var. Biz İslam tasavvurunun mirasçılarıyız. Biz, son asırlarda bütün İslam alemi olarak sahip olduğumuz bu hazineyi yeteri kadar değerlendiremedik. Bunun için bugün dünya siyasi bir krizle karşı karşıya" dedi. - Diyarbakır

Kaynak: DHA