Bakan Varank: Aşı ve ilaç geliştirme araştırmacılarına burs vereceğiz
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Bakan Varank: Aşı ve ilaç geliştirme araştırmacılarına burs vereceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüse odaklanan başta aşı ve ilaç geliştirme olmak üzere kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılara burs vereceğiz" dedi.

08.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:12
Bakan Varank: Aşı ve ilaç geliştirme araştırmacılarına burs vereceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüse odaklanan başta aşı ve ilaç geliştirme olmak üzere kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılara burs vereceğiz" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlattıklarını duyurdu. Covid-19 ile mücadelede Ar-Ge çalışmalarının önemine değinen Varank, "Koronavirüse odaklanan başta aşı ve ilaç geliştirme olmak üzere kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılara burs vereceğiz. Bu mücadelede bize omuz verecek lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları destekleyeceğiz" dedi.

'ARAŞTIRMACILARI DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYORUZ'Bakan Varank, geçen hafta COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda sanal ortamda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Konferansı'na katıldığını hatırlatarak, "Koronavirüs tehdidi daha Çin sınırlarındayken, aşı ve ilaç konularında çalışan bilim insanlarımızla bir araya gelerek kabiliyetleri tek bir amaca yönlendirmek istedik. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde aşı ve ilaç geliştirme alanlarında 15 projeyi başlattık. Geçtiğimiz hafta sanal ortamda düzenlediğimiz konferansta, bu projelerin detayları kamuoyuyla ve akademi dünyasıyla paylaşıldı. Konferansı 130 bine yakın kişi takip etti. Staj programını başlatacağımızın müjdesini hemen canlı yayında verdik. TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibi, staj programının detaylarını çok kısa sürede hazırladılar. Bu programla, Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları desteklemeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.GENÇ ARAŞTIRMACIYA AYLIK 6 BİN LİRAYA KADAR BURS                                                 12 ay süreli staj programına kabulde en önemli şartın Covid-19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da önümüzdeki dönemde başlayacak kamu destekli Ar-Ge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almak olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz" açıklamasında bulundu.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,  


Kaynak: DHA

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