Bakan Varank: "Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından da asla...
Bakan Varank: "Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından da asla şüpheniz olmasın.
Bakan Varank: "Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından da asla şüpheniz olmasın." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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