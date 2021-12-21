Bakan Varank: "Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından da asla... - Haberler Ekonomi
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Bakan Varank: "Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından da asla...

Bakan Varank:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bakan Varank: "Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından da asla şüpheniz olmasın.

Bakan Varank: "Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından da asla şüpheniz olmasın." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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