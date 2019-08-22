Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile görüştü

22.08.2019 12:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı için Berlin'de bulunan Bakan Varank, söz konusu görüşmede, önemli tarihi geçmişe sahip Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye taşınması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında önemli bir iletişim kanalı oluşturulduğunu belirten Varank, Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı'na ev sahipliği yaptıkları için Altmaier'e teşekkürlerini iletti.

Varank, yapay zeka ve dijitalleşmenin gelecek dönemde üretimin ve sanayinin temel dinamiklerini oluşturacağına işaret ederek, iki ülkenin sanayi stratejilerini hazırlarken görüş alışverişinde bulunmalarının önem taşıdığını dile getirdi.

Alman Bakan Altmaier de iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği konferansa kapasitenin çok üzerinde bir başvuru olduğunu, konunun gerek akademi gerekse sanayi dünyasında büyük yankı bulduğunu ve konferansın iki ülke arasında yapay zeka ile dijitalleşme konularında önemli iş birliklerine zemin hazırlayacağını bildirdi.

Kurumlar arası iş birliği ele alındı

İki bakan söz konusu görüşmede, Türkiye ve Almanya arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, yapay zeka ve dijitalleşme alanlarında daha fazla iş birliği yapılması için bütün kurumlar arasında iş birliği yapılmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye ve Almanya arasındaki karşılıklı yatırımlarda firmaların yaşadığı sorunların bir an önce çözülmesi için çalışma kararı alan Varank ve Altmaier, yapay zeka ve sanayinin dijital dönüşümü konusunda ikinci konferansın Türkiye'de yapılması üzerine prensipte görüş birliğine vardı.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA