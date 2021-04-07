Bakan Varank: "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz."
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Bakan Varank: "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz."

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Bakan Varank: 'Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz.'

Bakan Varank: "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz.

Bakan Varank: "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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