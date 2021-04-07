Bakan Varank: "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz."

Bakan Varank: "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz.