Bakan Varank: "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz."
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Bakan Varank: "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz.
Bakan Varank: "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun