Bakan Varank açılışlarını yaptığı merkezleri ziyaret etti
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Bakan Varank açılışlarını yaptığı merkezleri ziyaret etti

Bakan Varank açılışlarını yaptığı merkezleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiği 67 milyon liralık projelerin uygulama alanlarını gezerek bu bölgeyi Mezopotamya markası ile bir turizm destinasyonu haline getirmek istediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiği 67 milyon liralık projelerin uygulama alanlarını gezerek bu bölgeyi Mezopotamya markası ile bir turizm destinasyonu haline getirmek istediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiği 67 milyon liralık projelerin uygulama alanlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. OSB Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesindeki törenin ardından fabrikaları ziyaret eden Bakan Varank, merkez Eyyübiye ilçesinde kurulan STEM Akademi Merkezini ziyaret etti. STEM Akademi Merkezini gezip bilgi alan Bakan Varank, daha sonra Kültür Adasını gezdi. Tekno-İŞGEM'i de ziyaret eden Bakan Varank, son olarak Tekno Girişimcilik ve İnovasyon Merkezini ziyaret ederek bilgi aldı.

"Asıl amaç Mezopotamya markasını tanıtmak"

Bu bölgeyi Mezopotamya markası ile bir turizm destinasyonu haline getirmek istediklerini söyleyen Bakan Varank, "Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Şanlıurfa'da Organize Sanayi Sitesinin su ile ilgili talepleri vardı. Bu konuda yerel yönetimlerimiz ile beraber bu sıkıntıyı gidereceğiz. Tabi Şanlıurfa tarihiyle geçmişiyle önemli bir şehirdir. Bugün Şanlıurfa'ya asıl gelişimizin sebebi, asıl amacımız Mezopotamya markasını tanıtmak, bu bölgeyi Mezopotamya markası ile bir turizm destinasyonu haline getirmek istiyoruz. Buna dönük çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Mezopotamya markası içerisinde bulunan 9 ilimize yönelik ziyaretler gerçekleşecek. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bunun yanında Güneydoğu Anadolu Bölgemizde önemli tarihi ve turistik mekanların tanıtılması kapsamında neler yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bununla ilgili dijital ortamlar hazırlandı. Şanlıurfa tarihi ile kültürü ile turizmi ile çok önemli bir şehirdir. Sanayisi ile de ön plana çıkan bir şehirdir. Biraz önce açtığımız teknoloji eğitim sınıfları merkezimiz ile Şanlıurfa'daki yavrularımız ilerde inşallah bilim insanları olarak yetişecek. İnşallah Şanlıurfa'yı daha iyi yerlerde daha güzel yerlerde göreceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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