Bakan Varank Açıkladı: Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Varank Açıkladı: Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon programında merakla beklenen yerli otomobil ile ilgili

Bakan Varank Açıkladı: Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?
21.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon programında merakla beklenen yerli otomobil ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobil çıkış tarihi ile iligli detaylar haberimizde.

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda yerli otomobil, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. Etkinlikte yüzde yüz elektrikli olan yerli otomobilin özellikleri ve fiyatı da belli olmuştu. Tanıtıldığı günden itibaren büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobil merakla bekleniyor. Bir televizyon programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobil ile ilgili çok önemli açıklamalar yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili projesini bizi bir yerden bir yere götürecek sadece bir araç üretme projesi olarak görmüyoruz. Biz aslında dünyada değişen otomobil enstitüsünde bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Türkiye'yi dünya otomobil piyasasına sokacak bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz bu projeyi katma değerli ekonomi üreten gelecekteki planlamalarda çok önemli bir yere oturtuyoruz. Tabiki bir kaç haftalık sarkmalar olabilir" dedi.

Yerli otomobilin çıkış tarihi ile ilgili açıklama yapan Bakan Varank, "Şu anda proje planlandığı şekilde devam ediyor. Fabrika ile ilgili zeminde beklenilenden biraz daha fazla çalışma olacak yakında temellerinin atılmasını bekliyoruz. Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şuandaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var. Sınıfındaki rekabetçi bir araç olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Seda Sayan Ebru Gündeş Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Caner Erkin Nihat Özdemir Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Bodrum Beşiktaş Gaziantep
Şu an buradasınız: Bakan Varank Açıkladı: Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 16:55:31. #1.15#
title