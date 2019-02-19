Bakan Varank Açıkladı: O İlde İhracat 2 Milyar Doların Üzerine Çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2002 yılında ihracatı 460 milyon dolar olan Adana'nın dört katından fazla bir artışla bu yıl 2 milyar doların üzerine çıktı. Adana'ya kurulacak Ceyhan Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesi büyüme oranımızda yıllık binde 2 ila binde 4 oranında bir artışın olmasını sağlayacaktır" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) gerçekleştirilen toplantıda iş adamlarıyla buluştu. Toplantıda iş dünyasının sorunları ve beklentileri ele alındı. Adana'nın tarımıyla, sanayisiyle ve ihracatıyla göz kamaştıran, bölgeye dinamizm katan bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Varank, 2002 yılında ihracatı 460 milyon dolar olan Adana'nın ihracatının dört katından fazla bir artışla bu yıl 2 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. Adana'nın büyümesini ve ihracatının artmasını güçlü sanayi ve çalışkan girişimcilik ruhuyla açıklayan Bakan Varank, "Hedefe ulaşmak için özveriyle çalışmak gerekiyor. Bu hem kamu hem de özel sektör için gerekli. Tüm illerimizin potansiyelini keşfetmesi temel önceliğimiz. Adana'nın sanayisi devletçe sunduğumuz desteklerin etkin bir şekilde kullanmasıyla gelişti. 2002 yılında sadece 51 firma 2 milyon liralık yatırım teşvik belgesine sahipti. Biz 16 yılda bin 300 firmaya teşvik belgesi vererek 32 milyar liralık destek sağladık. Sağlıktan enerjiye, gıdadan tekstile ekonomiye katkı yapmak isteyen herkesin yanında olduk" diye konuştu.

"11 BİN 280 İŞLETME TOPLAM 120 MİLYON LİRALIK KOSGEB DESTEĞİNDEN FAYDALANDI" Adana'nın üretim kapasitesini bu teşviklerle arttırırken, istihdamın da artmasına katkı koyduklarını belirten Bakan Varank, "Sadece bu teşvikler sayesinde 57 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk. Reel sektörün çarklarını döndüren KOBİ'lerimize ise desteklerimizi esirgemedik. 1990 ile 2002 yılları arasında Adana'da 73 KOBİ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) yararlanırken, bugün 11 bin 280 işletme toplam 120 milyon liralık KOSGEB desteğinden faydalandı. 21 bin 500 kişiye girişimcilik eğitimleri verdik. Şu anda KOSGEB'in 10 farklı programı açık durumda. Yatırımı ve istihdamı arttırmak isteyenlerin önünde hiçbir engel yok" dedi.

"ADANA'YA 12 AR-GE MERKEZİ KAZANDIRDIK" Üretimde kapasite artışlarının yanında üretilen malların katma değerinin çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Varank, "AR-GE'nin önemi bu noktada öne çıkıyor. 2002 yılından önce Adana'da AR-GE ekosistemine dair hiçbir altyapı yoktu. Biz de harekete geçerek üniversiteleri, reel sektörü ve kamuyu en verimli şekilde bir araya getirip, inovasyon ruhunu harekete geçirdik. Adana'ya 12 AR-GE merkezi ve 9 tasarım merkeziyle birlikte Çukurova Teknopark'ı kazandırdık. Bugüne kadar Teknopark'a bakanlığımızın bütçesinden 25 milyon lira para aktardık. Yüzde 84 doluluk oranıyla çalışan bu yerleşke, bu zamana kadar 7 milyon dolarlık teknolojik ürün ihracatı gerçekleştirdi. Üretimde kaliteyi ve rekabetçiliği arttırmak için AR-GE faaliyetlerinizi hızlandırmalısınız" diye konuştu.

"CEYHAN SAYESİNDE BÜYÜME ORANIMIZDA BİNDE 2 İLA BİNDE 4 ORANINA ARTIŞ OLACAK" Adana'da kurulacak olan Ceyhan Enerji, İhtisas, Endüstri Bölgesinin kendisini oldukça heyecanlandıran bir proje olduğunu belirten Bakan Varank, "Burası jeopolitik konumu sayesinde enerji ve petro-kimya sektörü için önemli bir üs olacak. Bakanlıkça bölgeyi yatırımcılarla buluşturmak adına şimdiye kadar 69 milyon lira harcadık. Bölgenin kamulaştırılması amacıyla bedel tespit ve tescil çabaları hızlıca ilerliyor. Burada yılda 450 bin ton kapasiteli polipropilen sözleşmesi imzalandı. Yatırımla birlikte polipropilene ödediğimiz yıllık 2 milyar 200 bin dolar ülkemizde kalacak. Ceyhan'da doğrudan ve dolaylı yoldan 40 bin vatandaşımıza da ayrıca istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Ceyhan sayesinde büyüme oranımızda yıllık binde 2 ila binde 4 oranında bir artışın olması mümkün" şeklinde konuştu. Adana'yı yatırımların odağı haline getirmek için gayret içerisinde olduğunu ifade eden Bakan Varank, yatırımın temel önceliğinin güven ve istikrar olduğunun altını çizerek, "Önümüzde 31 Mart Yerel Seçimleri'ni güven ve istikrarın devamı için önemli bir kavşak olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ise Adana'nın yatırımlarına, huzuruna, güvenine göz dikenlere karşı kurulmuş bir ittifak. 31 Mart 2019'da Adanalı kardeşlerimizin bu seçimde doğru tercih yaparak Cumhur İttifakı'na Türkiye'deki en güçlü destek mesajı vereceklerine inanıyorum" dedi. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise geçtiğimiz yıl döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı ekonomik alanda başlayan zorlu sürecin hükümetin aldığı kararlarla hemen hemen kontrol altına alındığını belirterek, "Akabinde istikrarı sağlamaya yönelik çözümler kapsamında tasarruf amaçlı yeni ekonomi programı hayata geçirilerek enflasyondaki artış tersine döndü. Küresel anlamda büyük belirsizliklerin görüldüğü bu hassas dönemde, krizin etkilerini tam olarak atlatamadık. Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risklerle mücadele edebilmek için makro anlamda çalışmaları uygulamaya süratle koymalıyız. Yerli üretim ve istihdam artışı olmadan kalkınma olmayacaktır. Biz üretime gönül veren sanayiciler olarak ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak adına önemli bir gayret içerisindeyiz" dedi. Konuşmaların ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantı, soru-cevap kısmıyla devam etti.

(Rüşan Anıl Atar - Mustafa Yusuf Kantarlı/İHA)

Kaynak: İHA