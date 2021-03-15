Bakan Varank: "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz."
15.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:56
Bakan Varank: "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz.
Bakan Varank: "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun