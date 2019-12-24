Bakan Varank AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bakan Varank, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareler için oy kullandı.

Varank, ilk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları değerlendirerek, Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafını seçti. Türk askerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda bir cerrah hassasiyeti gösterdiğini belirten Varank, Suriye'de yapılan operasyonlarda da sivillerin güvenliğinin öncelikli olduğunu söyledi.

Bakan Varank, Türk askerinin büyük bir fedakarlıkla sivilleri korumaya yönelik her türlü tedbiri aldığına işaret ederek, "Biz oraya huzur, güvenlik ve selamet götürmek için gittik. Oradaki sivillerin de gönüllerini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu da bunu en güzel ifade eden fotoğraflardan bir tanesi." dedi.

"Bu sene oy verirken ekstra zorlandım"

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Varank, burada da çok güzel fotoğraflar olduğunu, bu sene oy verirken daha fazla zorlandığını dile getirdi.

Bu kategoride oyunu Özge Elif Kızıl'ın Antarktika'da çekilen "Bilim ve barış kıtası" adlı fotoğrafından yana kullanan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sene oy verirken muhteşem fotoğraflar arasında ekstra zorlandım çünkü objektif davranamayacağım konular var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde çekilmiş muhteşem bir fotoğraf. Elif arkadaşımızı da özellikle tebrik ederim. Tercihimi Antarktika seferinden çıkmış bu kareden yana kullandım."

"Ülkemizin tanıtımı açısından çok güzel bir kare"

"Spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli fotoğrafını seçen Varank, milli sporcunun, Türkiye'nin coğrafi güzelliklerinden olan Mersin'deki Gilindere Mağarası'nda paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdığını hatırlattı.

Bakan Varank, "Şahika Hanım, Türkiye'nin coğrafi olarak muhteşem ama dünyanın ve Türkiye'nin pek de tanımadığı bir mağarasında dünya rekoru kırdı. Bakanlık olarak bu işin organizasyonunu başından sonuna üstlendik, bizim açımızdan mutluluk verici. Çukurova Kalkınma Ajansı ve sponsorlar aracılığıyla çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Herkes Türkiye'de böyle bir mağaranın varlığından haberdar oldu ve dünya medyasında oldukça yer bulduk. Ülkemizin tanıtımı açısından çok güzel bir kareydi." diye konuştu.

"AA'nın uluslararası marka haline gelmesi gurur verici"

AA'nın Türkiye'yi haberdar etmede önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Varank, "AA bizim göz bebeği milli ajansımız. Türkiye'den dünyaya doğru haberlerin yayılması açısından değerli ve önemli bir vazifeyi icra ediyor. Muhabir arkadaşlarımızı ve AA'nın yönetimini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, AA'yı yakından takip ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda kurumun dönüşümüyle beraber AA çok güzel görevler icra ediyor. Kamuoyu bilmeyebilir ama Amerika'dan Avrupa'ya birçok yabancı sitede yer alan haberlerin çoğunda AA imzası bulunuyor. Fotoğraf açısından önemli bir seviyeye gelindi. Bildiğim kadarıyla video haberler konusunda da yine uluslararası bir 'network' ile anlaşma yapıldı. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan dış basında yer alan videoların çoğunluğunun sahibi AA idi. Bu manada AA'nın uluslararası bir marka haline gelmesi bizim açımızdan gurur verici, aynı zamanda önemli. Türkiye'den doğru haberlerin dünyaya taşınmasını çok önemsiyoruz."

Kaynak: AA