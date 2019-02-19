Bakan Varank'a Şalgam Suyu İkram Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da esnafı ziyaret etti. Bakan Varank'a şalgam suyu ikram edildi.

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi, Orhan Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ve AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir'in de katıldığı esnaf ziyaretinde Bakan Varank, 31 Mart Yerel Seçimleri için oy istedi.

Bakan Varank'a şalgam suyu da ikram edildi. Bakan Varank burada basın mensuplarına mayalı ekmek ikram etti. - ADANA

Kaynak: İHA