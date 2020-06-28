Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşımıza hijyen kitlerini ulaştırdık
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Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşımıza hijyen kitlerini ulaştırdık

Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşımıza hijyen kitlerini ulaştırdıkSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılan hijyen paketleri ile ilgili, "Şimdiye kadar 5,5 milyon vatandaşımıza bu kitleri ulaştırdık.

28.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:32

Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşımıza hijyen kitlerini ulaştırdık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılan hijyen paketleri ile ilgili, "Şimdiye kadar 5,5 milyon vatandaşımıza bu kitleri ulaştırdık. 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bunlar ulaşacak" dedi.

Bakan Varank, 65 yaş üstü vatandaşlara içinde maske, kolonya ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun bulunduğu hijyen paketlerinin hazırlanıp ülke geneline dağıtımının yapıldığı Amazon Türkiye'nin operasyon merkezini ziyaret etti. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki operasyon merkezinde yürütülen faaliyetleri yerinde takip eden Varank, kamu bütçesi harcanmadan tamamen özel sektörün katkıları ile gerçekleştirilen projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

PAKETLEMEYE YARDIM ETTİ

Maske ve kolonyaların paketlenmesine yardım eden Bakan Varank, üç aydır aralıksız çalışan işçilere baklava ikramında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşların evlerine maske ve kolonya dağıtılmasıyla ilgili talimatını hatırlatan Varank, "Paydaş bakanlıklarımız ve kurumlarla bir çalışma başlattık. Bu çalışmada, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir kit teslim ediyoruz. Bu kitin içerisinde kolonya, maske var ve sayın Cumhurbaşkanımınız bu vatandaşlarımıza dönük bir mesajı var. Bu virüsle nasıl mücadele ettiğimize, bu dönemde risk grubundaki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmesiyle ilgili bir mesaj. Biz bu mesajı, her bir vatandaşımıza teslim etmek üzere yola çıktık. Şimdiye kadar 5,5 milyon vatandaşımıza bu kitleri ulaştırdık. 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bunlar ulaşacak. Tahminen 6 milyon vatandaşımız var. 5,5 milyonuna şimdiden ulaştırmış olduk" dedi.

'OPERASYONA BAKANLIKLAR DESTEK VERDİ'

Bakan Varank, gelen talep üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 65 yaş üstü vatandaşlara da bu kitlerden gönderildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok güzel geri dönüşler aldık. Kendilerinin hatırlanıyor olması, ufak da olsa hediyelerden kullanabilmeleri gerçekten bizi mutlu ediyor. Bu operasyonda İçişleri Bakanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın büyük desteğini gördük. Organize sanayi bölgeleri bu kampanyaya katılım sağladılar. Amazon Türkiye özellikle lojistik kısmında çok büyük bir iş çıkardı. 5,5 milyon vatandaşımızın kapısına kadar gidip bunları ulaştırabilmek kolay bir operasyon değil. Bugün de burada çalışan emekçi kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların yakında bitecek çalışmalarını yerinde gördük. Onların da böyle güzel bir işe vesile olmaları, bizim açımızdan çok mutluluk verici."

Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşımıza hijyen kitlerini ulaştırdık

Kaynak: DHA

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