Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyetini kabul etti Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyetini kabul etti 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyeti;

Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyetini kabul etti

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyeti; yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 farklı proje yürüttü

Bakan Varank: "Nihai hedefimiz, danışman ülke konumuna geçmek"

"Tüm dünyanın tıpkı korona virüs gibi iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da teyakkuzda olması gerekiyor"

ANKARA - 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyetini kabul eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geçici Bilim Yerleşkesinin kıtaya geçen yıl kurulduğunu hatırlatarak, "Sefer süresince araştırmacılarımız bu yerleşkeyi kullanarak; yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 farklı proje yürüttü" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyetini kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferinden dönen ekibimizle bir aradayız. 9 Şubat'ta yolan çıkan 24 kişilik ekibimiz 8 Mart'ta ülkemize döndü. Aslında biz bu seferin biraz daha uzun sürmesini planlıyorduk ancak küresel ısınma nedeniyle Beyaz Kıta'daki hava sıcaklığı, medyadan da takip etmişsinizdir, rekor seviyede arttı. Dolayısıyla, ekibimiz hava muhalefetinden kaynaklanan hiç bir sorunla karşılaşmadı. Tabi bu durum, kıtadaki doğal yaşamın ve ekosistemin geleceğine ilişkin kaygılarımızı da arttırıyor. Aslında tüm dünyanın tıpkı Koronavirüs gibi iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da teyakkuzda olması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Nihai hedefimiz, danışman ülke konumuna geçmek"

Beyaz kıtanın idaresinin Antarktika Anlaşmasına üye danışman ülkelerin oylarıyla yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Varank, "Biz bu anlaşmaya 25 yıl önce gözlemci statüsüyle taraf olduk. Nihai hedefimizse, danışman ülke konumuna geçmek. Bu hedefe ulaşmak için 2017 yılından bu yana çalışmalarımıza hız kazandırdık. İşte düzenlediğimiz bilim seferleri de bu çalışmaların önemli bir parçası" ifadelerini kullandı.

15 farklı proje yürütüldü

Geçici bilim yerleşkesinin kıtaya geçen yıl kurulduğunu dile getiren Varank, "Sefer süresince araştırmacılarımız bu yerleşkeyi kullanarak; yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 farklı proje yürüttü" dedi. Varank, seferden elde edilen verileri bilimsel yayınlarla tüm dünyaya duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

"Kıtaya 3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi kurduk"

Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısaca değinmek gerekirse, kıtaya 3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi kurduk, bu sayede konum doğrulaması yapabilme kabiliyetine erişmiş olduk. Geçen sene başlattığımız deniz tabanını haritalama çalışmalarımız bu sene de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün güncellediği ekipman sayesinde Horseshoe adasına ait meteoroloji verilerini artık günlük olarak alabiliyoruz. Kıtada yaptığımız araştırmalar sayesinde, ülkemizin kalıcı Bilim Üssü çalışmalarında da son aşamaya geçmiş olacağız."

Projenin çocuklar ve gençler tarafından sahiplenilmesine de önem verdiklerini kaydeden Varank, bu nedenle Canan öğretmenin de sefere katıldığını aktardı.

Bakan Varank şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığımızın himaye ettiği bu seferi, TÜBİTAK bünyesinde yeni kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordine etti. Antarktika'yla ilgili çalışmaları bundan sonra Enstitümüz sürdürmeye devam edecek. Bu sayede; ülkemizin çıkarlarını kıtada daha iyi bir şekilde koruyacak, muadil kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini de daha verimli bir şekilde gerçekleştirebileceğiz."

"4. Kutup seferi kapsamında çekilen belgeselin galasını da Teknofest'te yapmak istiyoruz"

Varank, "Bu sene aynı zamanda biliyorsunuz Teknofest'i Gaziantep'te gerçekleştireceğiz. 4. Kutup seferi kapsamında çekilen belgeselin galasını da Teknofest'te yapmak istiyoruz" ifadelerini de kullandı.

"Antarktika bizim dünümüz, bugünümüz ve geleceğimiz"

Bilim Seferine katılarak iki gün ekiple çalıştığını aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları kaydetti: "Antarktika bizim dünümüz, bugünümüz ve geleceğimiz. Yeryüzünün hakikaten bir kara kutusu ve laboratuvarı. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ekonomisi üreten ve bunu yöneten bir anlayışla yolumuza devam ederken, kim Antarktika'da etkin olursa, kim Antarktika'da hızlı bir şekilde üstünlük kurar ve burada dünyanın sorunlarına, küresel ısınma başta olmak üzere, çevre ile ilgili, çevrenin iklim değişiklikleriyle ilgili yapacağı çalışmalarla ilgili önemli altyapıyı oluşturursa dünyanın geleceğinin sözünü söyleyecek."

Kaynak: İHA