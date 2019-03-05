Bakan Varank: 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları da 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak (5)

'YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ YÜZDE 13 ARTTI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldi. Uygulanan tüm politikalarda üretimi merkeze aldıklarını ifade eden Bakan Varank, geçen yıla oranda yabancı yatırımcı girişinin yüzde 13 arttığına dikkat çekerek, "Ağustos ayında yaşadığımız dış şoktan sonra, hızla toparlanma yoluna girdik. Üretimin öncü göstergelerinde olumlu gelişmeler var. Reel kesimde ve ekonominin genelinde güven artıyor. Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor. 2018'de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Yani bir önceki seneye göre yüzde 13'lük bir artış gerçekleşti. Yerli ve milli üretimin payını sanayinin tüm alt sektörlerinde artırmak istiyoruz. Ancak bu sayede tam bağımsız bir ekonomiye kavuşabilir ve kur hareketlerinin ekonomiye etkisini en aza indirebiliriz. Yerlileşme alanında birden çok cephede ilerliyoruz. İlk cephemiz yerlileştirme ürün programı. Sektör ve ürün bazlı teknik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Destek ve teşvikleri sonuç odaklı bir şekilde tasarlayacaklarını anlatan Bakan Varank, iş insanlarına yerli üretim üsleri oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, "Üretim kabiliyetlerimiz, küresel talep ve rekabet gücümüz gibi bir dizi değişkeni dikkate alıyor ve ürün önceliklendirmesi yapıyoruz. Programla birlikte, destek ve teşviklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. İkinci cephe, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Son cephe de endüstri bölgeleriyle hayata geçireceğimiz mega yatırımlar boyutu. Örneğin Ceyhan'da cari açık verdiğimiz petrokimya benzeri hammadde ihtiyaçlarımız için yerli üretim üsleri oluşturmayı hedefliyoruz. Tabi şunu akılda tutmamız gerekiyor. Bu bir takım oyunu. Yani, yerli katma değeri artırmak için bizim önceliklerimiz kadar, sizlerin bu işteki iştiyakı da önemli. Üreticisi, tüketicisi ve kamu sektörüyle birlikte ortak amaç doğrultusunda topyekün hareket etmemiz önemli. Ben şuna yürekten inanıyorum. Ülkemize çağ atlatacak olan bu yapısal dönüşümü, inşallah hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA