Bakan Varank: "2022'de Türkiye'yi sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz" - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank: "2022'de Türkiye'yi sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz"

Bakan Varank:
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kasım 2021 döneminde sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 3,3, yıllık bazda ise yüzde 11,4 arttığını belirterek, "Bu performansla Avrupa ülkeleri arasında yine ilk sıralarda yer aldık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kasım 2021 döneminde sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 3,3, yıllık bazda ise yüzde 11,4 arttığını belirterek, "Bu performansla Avrupa ülkeleri arasında yine ilk sıralarda yer aldık. 2022'de Türkiye'yi sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter'dan, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı Kasım 2021 dönemine ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Kasım 2021 döneminde sanayi üretimimiz aylık bazda yüzde 3,3, yıllık bazda ise yüzde 11,4 arttı. Bu performansla Avrupa ülkeleri arasında yine ilk sıralarda yer aldık, 2022'de Türkiye'yi sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz."

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Türkiye kasımda sanayi üretiminde elde ettiği aylık yüzde 3,3'lük artış performansıyla İspanya, Avusturya, Portekiz ve Hollanda'nın aralarında bulunduğu sanayi üretimi artan birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sıralarda yer aldı. Belçika, Norveç, Fransa, Almanya'nın da aralarında olduğu ülkelerin sanayi üretiminde ise söz konusu ayda gerileme dikkati çekti.

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı

 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

 Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL

Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title