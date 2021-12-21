Bakan Varank, 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayında TÜBİTAK tarafından hazırlanan 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksini açıkladı.

"TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan ve her sene kamuoyuna ilan ettiğimiz "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin 2021" sonuçlarını açıklamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. " diyen Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan sonuçların yer aldığı zarfı alarak sonuçları kamuoyuna açıkladı.

Bakan Varank, 2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 83, 7 puanla ilk sırada yer aldığını, Sabancı Üniversitesi'nin 75, 7 puanla ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) de 72, 5 puanla üçüncü olduğunu duyurdu.

Endeks, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarını ölçüyor

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin bu yıl onuncusunun açıklandığını ifade eden Bakan Varank, "Endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü. " vurgusu yaptı.

"Bu endeks, üniversitelerin birçok açıdan performansını ölçerek etki analizi çalışmalarına da önemli girdiler sağlıyor. " diyen Bakan Varank, "Biz bu çalışma ile üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını, böylelikle de girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedefliyoruz. " mesajı verdi. Varank, bu endeksin üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya bu hususta en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir çalışma olmadığının da altını çizdi.

Bakan Varank Ar-Ge ve yenilik ekosistemi aktörlerinin performanslarının düzenli takip edilmesinin ve ölçülmesinin, kamu kaynak kullanımının gerekçelendirilmesini sağlayan etki analizi çalışmalarını tamamlayıcı önemli girdiler sunduğunu ifade etti. "Etki analizi orta ve uzun vadeli sonuçları irdeleme imkanı sunarken, performans analizleri ise kısa ve orta vadeli çıktıları takip imkanı yaratmakta ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yapılandırılmış verilerin üretilmesini sağlamaktadır. " diye ekledi.

TÜBİTAK, girişimcilik ekosistemini hareketlendirdi

Üniversitelerimiz bünyesinde son yıllarda girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atıldığına işaret eden Varank, "Özellikle TÜBİTAK'ın bu alanda verdiği önemli desteklerin de katkısıyla, akademide girişimcilik ekosistemi ciddi bir atılım ve hareketlilik içinde. Elbette bu iş arz-talep işi. Gençlerimiz de artık kendi işlerini kurmanın, girişimci olmanın hayallerini kuruyor. Şimdi bakın dünyaya, geleceğe, teknolojiye yön verenler hep girişimciler, yeniliğin peşinde koşanlar. Bu sebeple akademisyen ve araştırmacılar da artık çalıştıkları kurumlarda girişimciliğe, yenilikçiliğe dair fırsat ve kaynakların olduğu yerlerde toplanıyor. Dolayısıyla artık üniversitelerimiz için, girişimci ve yenilikçi olmak bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk" diye konuştu.

Endekse ilişkin detayları da paylaşan Bakan Varank, "Devlet ya da vakıf üniversitesi olması, görece yeni ya da geçmişi daha uzun olan üniversite olması fark etmez. Bütün üniversitelerimiz doğru adımları attıklarında ve bu adımlarında ısrar ettiklerinde üst sıralarda kendilerine yer buluyorlar. " değerlendirmesinde bulundu.

Endeks nasıl hazırlanıyor?

Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasının nasıl hazırlandığına dair bilgi veren Bakan Varank, "Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Bakanlığımız, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerimizin de aralarında bulunduğu 287 kurum katkılarını sunmuştur" ifadelerini kullandı.

Bu yıl endeks etkileşimli grafikler ile açıklanıyor

Endeksin sonuçlarının bu yıl ilk defa etkileşimli grafikler ile TÜBİTAK web sitesinden açıklanacağını belirten Varank, bu sayede üniversitelerimizin kendilerini hem ortalama değerlerle, hem de diğer üniversitelere görece kıyaslayabileceklerini vurguladı. Endeks kapsamında kullanılan göstergeler, ağırlıklar ve yönteme ilişkin detaylı bilgilere yine TÜBİTAK'ın web sayfasından ulaşılabileceğini aktaran Varank, "Nihayetinde bu seneki endeksimizde, 'bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği', 'fikri mülkiyet havuzu', 'işbirliği ve etkileşim' ile 'ekonomik ve toplumsal katkı' olmak üzere dört boyutta 23 göstergeye göre sıralamamızı yaptık" diye konuştu.

2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer alan ilk 10 üniversite ve puanları şöyle:

Sıra

Üniversite

Toplam Puan

1

ODTÜ

83, 7

2

Sabancı Üniversitesi

75, 7

3

İTÜ

72, 5

4

Bilkent Üniversitesi

68, 3

5

YTÜ

67, 0

6

Koç Üniversitesi

65, 5

7

GTÜ

62, 7

8

Boğaziçi Üniversitesi

62, 3

9

İYTE

59, 7

10

Özyeğin Üniversitesi

58, 2

2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ilk 50 üniversite sıralamasına ve etkileşimli grafiklere https://www. tubitak. gov. tr/tr/icerik-2021-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi adresinden ulaşabilirsiniz.

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