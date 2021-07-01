Bakan Varank: "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz"
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Bakan Varank: "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz"

Bakan Varank: '2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz'
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin ve büyümenin öncü göstergesi İstanbul Sanayi Odası (İSO) Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) haziranda tekrar eşik değerin üzerine çıktığını belirterek, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin ve büyümenin öncü göstergesi İstanbul Sanayi Odası (İSO) Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) haziranda tekrar eşik değerin üzerine çıktığını belirterek, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından "#MilliTeknolojiGüçlüSanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımında, İSO Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

Üretimin ve büyümenin öncü göstergesi olan endeksin haziranda 2 puan artışla tekrar eşik değerin üzerine çıkarak 51,3 seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Varank, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank paylaşımında, endeksin aylara göre değişimin görüldüğü grafiğe de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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