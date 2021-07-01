Bakan Varank: "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin ve büyümenin öncü göstergesi İstanbul Sanayi Odası (İSO) Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) haziranda tekrar eşik değerin üzerine çıktığını belirterek, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz.