Bakan Varank, 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine katıldı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Varank, 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine katıldı (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın etkinliği düzenlendiği alanı gezmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışlara katılan takımlarla sohbeti KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 17.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın etkinliği düzenlendiği alanı gezmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışlara katılan takımlarla sohbeti KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine katıldı. (1)

Bakan Varank, 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine katıldı (1)
Bakan Varank, 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine katıldı (1)
Bakan Varank, 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine katıldı (1)
Bakan Varank, 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Derya Baykal Acun Ilıcalı
Spor Marcao Ali Koç Salih Uçan Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Varank, 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine katıldı (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 15:08:19. #1.14#

title