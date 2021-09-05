Bakan Varank, 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine katıldı (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın etkinliği düzenlendiği alanı gezmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışlara katılan takımlarla sohbeti KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 17.