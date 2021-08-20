Bakan Varank 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti
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Bakan Varank 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti

Bakan Varank 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15'inci Savunma Sanayi Fuarı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gurur projemiz dediği yerli mikroişlemci 'Çakıl'ı, sınır kapılarında kullanılan ARIN Terahertz Görüntüleme Sistemi'ni ve Sınır Güvenlik Sistemi projesini inceleyerek basın mensuplarına bilgi verdi.

15'inci Savunma Sanayi Fuarı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gurur projemiz dediği yerli mikroişlemci 'Çakıl'ı, sınır kapılarında kullanılan ARIN Terahertz Görüntüleme Sistemi'ni ve Sınır Güvenlik Sistemi projesini inceleyerek basın mensuplarına bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı (IDEF21) ziyaret etti. Yerli ve milli teknolojilerle üretilen ürünler hakkında bilgi alan Varank, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tubitak, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) stantlarında sergilenen ürünleri inceledi.

Fuarda ürünleri inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile karşılaştı. İki bakan fuar ziyaretlerinde selamlaşıp, fotoğraf çekildi. Bakan Varank kısa görüşmenin ardından stant ziyaretine devam etti. MKE standında simülasyonda tüfekle atış yapan Varank, daha sonra diğer stantlarda kurulan simülasyonlarda uçuş deneyimi yaşadı.

"Mikroçip 'Çakıl' bizim gurur projemiz"

Aselsan standında bulunan ürünleri inceleyen Bakan Varank yerli ve milli imkanlarla üretilen mikroçip 'Çakıl' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Bizim gurur duyduğumuz milli proje ürünü burada sergileniyor. Bilgi işlemcimiz 'Çakıl' projesi ni TUBİTAK, BİLGEM, Aselsan olarak beraber gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk yerli ve milli olarak tasarlanmış işlemcisi burada. İşlemciyi burada simülatörde test ettik. Mikroişlemciler günümüz teknoloji dünyasının olmazsa olmazlarıdır. Dünyada çip krizinin ne kadar önemli olduğunu yaşanan krizlerde gördük. Savunma Sanayinde kullanabilen mikroişlemciler dünyada büyük öneme sahip. Ülkeler başka ülkelere özellikle savunma sanayiinde kullanmak üzere bu işlemcileri vermiyorlar. Bizde ilk işlemcimizi tasarladık ve üretimini yaptık. Bundan sonra da savunma sanayi alanında bu tür ürünlerimizi üreterek dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Bu projemizle gurur duyuyoruz" dedi.

ARIN Terahertz Görüntüleme Sistemi'ni deneyen Bakan Varank "Bu ürünü ilk olarak TÜBİTAK BİLGEM geliştirdi. Daha sonra bunun seri üretimi için ASELSAN ile iş birliği yaptık. Hali hazırda bu sistem sınır kapılarında var. Yabancı cisim taşıyan insanları tespit ederek burada güvenlik güçlerimize yardımcı oluyor. Bununla ilgili önemli bir ihracat potansiyeli var. Bu bir X-Ray değil yani vücuda herhangi bir ışın yollamıyor. Yani hiçbir zararı olmadan yabancı cisimleri, kaçakçılığı vesaireyi çok rahat tespit edebiliyor" diye konuştu.

Sınır güvenliğini kontrol altında tutup korumak için geliştirilen 'Sınır Güvenlik Sistemi' ile ilgili de bilgi veren Varank, "Sınır güvenliği bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Hem Güney sınırımızda hem Doğu sınırımızda, sınır güvenliği ile ilgili çok ciddi milyarlarca liralık yatırımlar yapıyoruz. Burada gördüğünüz bizim sınırlarımızda uyguladığımız, güvenlik sisteminin bir prototipi. Duvarların yanında özellikle optik sistemler ile her türlü sınır geçişini kontrol altında tutuyoruz. Kaçak geçiş olduğunda izinsiz geçiş olduğunda güvenlik güçlerimiz bu geçiş yapanları yakalayabiliyor. Bu sistemde hemen güvenlik duvarlarının ön tarafında yerin altına optik kablolar döşeniyor. Bu optik kablolar sayesinde o kabloların üzerinden bir hayvan mı geçti, bir insan mı geçti, bir araç mı geçti kilometrelerce öteden anında bildirim ve sinyaller alınıyor. Şu anda Güney sınırımızın tamamında bu güvenlik duvarlarını inşa ettik, Doğu sınırımızda da yaklaşık 3 senedir bu projeyi uyguluyoruz. Doğu sınırımız çok dağlık bir alandan oluşuyor. Bu nedenle bunlar Güney sınırımız kadar hızlı olamadı. Doğu sınırımızda da hem güvenlik duvarlarıyla hem elektro optik sınır güvenlik sistemleriyle bütün Doğu sınırımızı tamamen kapatacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bakan Varank 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti
Bakan Varank 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti
Bakan Varank 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti
Bakan Varank 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti
Bakan Varank 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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